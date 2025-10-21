Tragedia en la Ruta 40: murió un hombre mientras esperaba a su hijo que viajaba desde La Angostura

Un hombre fue hallado muerto cerca de la Ruta 40 mientras esperaba a su hijo que viajaba desde Villa La Angostura para llevarle una rueda de auxilio. Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba a la vera del camino y junto a su camioneta cuando fue encontrado sin vida.

Viajaba a Neuquén, pero pinchó: cómo fue encontrado y de qué murió

El trágico episodio ocurrió el lunes, pero tomó mayor repercusión este martes. El comisario Marcos Oviedo informó a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento cuando un vecino alertó que «había encontrado en la tranquera de su domicilio una persona descompensada, aparentemente sin vida».

Ante el aviso, los efectivos arribaron al sitio conocido como Cabañita de Ojo ubicado sobre el kilómetro 2078 de la Ruta Nacional 40 y allí constataron que efectivamente había un hombre muerto. Oviedo resaltó que la «escena aparentaba un cambio de cubierta» ya que la víctima se encontraba junto a una rueda, herramientas y una camioneta.

El comisario relató que en el lugar encontraron al hijo y este fue quien manifestó que estaban en medio de un viaje a Neuquén capital para asistir a un turno médico, pero en el trayecto habían pinchado dos veces.

Debido al segundo pinchazo, se quedaron sin rueda de auxilio por lo que el hijo decidió regresar a dedo hasta Villa La Angostura para cambiarla, en tanto su padre se quedó a resguardar la camioneta. Fue en estas circunstancias que el hombre se descompensó y terminó muriendo. Oviedo aclaró que la víctima de 64 años, tenía una cardiopatía y por esta razón se dirigían a Neuquén.

En el caso tomó intervención la Fiscalía que descartó criminalidad y luego le entregó el cuerpo a la familia para que pueda ser velado.