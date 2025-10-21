ESCUCHÁ RN RADIO
Un choque entre un auto y dos camionetas cerca de Ruta 7 generó demoras en el tránsito en Neuquén

Un accidente vial complejizó la vuelta a casa este martes a la tarde, en uno de los principales accesos a la ciudad.

Por Redacción

Foto: archivo.

Un choque ocasionó demoras en el tránsito este martes en Neuquén. El incidente se produjo antes del retorno a casa en horas de la tarde sobre Ruta 7.

Según informó Centenario Digital, el siniestro vial ocurrió cerca de las 18 en inmediaciones de Cañadón de las Cabras, entre un Peugot 307 y dos camionetas Toyota Hilux.

Asimismo, informaron que por el incidente se registraron solo daños materiales -principalmente el rodado menor-, y no se reportaron personas lesionadas.

Grandes demoras en el tránsito en Ruta 7

A su vez, desde Google Maps reportaron grandes demoras en el tránsito en la mano Centenario-Neuquén, entre Nueva España y el acceso al centro de la ciudad.

Alrededor de las 19, la zona fue liberada y, según la aplicación, la circulación se empezó a normalizar.


