Buscan intensamente a un hombre en El Chañar: se arrojó al río para cruzarlo y no volvió a salir

En San Patricio del Chañar se montó un intenso operativo para dar con un hombre de 44 años que desapareció tras arrojarse al río. Informaron que se encontraba con sus amigos en el sector de «pozones» cuando se lanzó al agua para cruzarlo y nunca más volvió a salir a la superficie.

Escuchá al comisario Emilio Díaz en RÍO NEGRO RADIO:

Lo que se sabe del hombre que desapareció en El Chañar

La desaparición del hombre se alertó el lunes a las 17, aproximadamente. Según la información que brindó el comisario Emilio Díaz, a RADIO RÍO NEGRO, el hombre de 44 años se encontraba con sus amigos en el sector de piletones y se arrojó para cruzarlo, pero no volvió a salir a la superficie.

Además contó que la persona desaparecida se llama Victor Hugo Plaza, es oriundo de Salto y llegó a la región en enero para quedarse en lo de su familia. Plaza había decidido quedarse en la región y estaba esperando a que inicie la temporada de cosecha.

El comisario resaltó que la zona donde se arrojó el hombre no es una zona habilitada, es un lugar que comúnmente se utiliza por los residentes para pasar la tarde, pero se sabe que es un lugar peligroso ya que es «un sector de pozones».

En la búsqueda trabaja personal de la comisaría 13, Bomberos Voluntarios, Bomberos de Policía, Personal municipal de seguridad ciudadana.