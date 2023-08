Enseñar cantando: así aprenden los alumnos de Raúl Mohamed, un profesor de matemáticas de Roca

En un pizarrón con una tiza blanca escribe el tema de la clase y traza dos líneas que se cruzan. En vez de explicarlo de una forma clásica, canta al ritmo de «No te creas tan importante», del grupo de cumbia Damas Gratis: «¿Qué son los ejes, qué son los ejes cartesianos y me dicen, que son dos rectas que se cortan por el centro y dividen en cuatro partes, cuatro cuadrantes». Así comienzan las clases Raúl Mohamen, un profesor de matemáticas en la ESRN 150, en Roca.

El profesor canta sobre ejes cartesianos, cómo son los pasos a seguir para realizar las operaciones matemáticas, entre otras difíciles tareas de aprender.

Los docentes se enfrentan a un gran desafío a la hora de transmitir conocimientos a sus estudiantes, es por ello que Raúl, creó una estrategia para hacerlo, cantar. Fue en medio de la pandemia cuando dar clases a través de las pantallas conformaba un obstáculo para llamar la atención de los alumnos.

En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO Mohamed contó cómo comenzó esta idea. «Surgió a través de un programa televisivo que se llamaba ‘Sin Codificar’, donde aplicaba temas matemáticos y me impactó porque siempre los docentes tratamos de buscar estrategias para facilitar el aprendizaje a los estudiantes. Ahí empecé a pensar por qué no implementar la música en mi área», explicó.

El docente aplicó la idea por primera vez en la pandemia cuando era todo un desafío enseñar a través de las pantallas. «Éramos solo cinco en la clase, entonces pensé en hacer algo para hacerlos reír (aunque sea) y así se fueron sumando cada vez más«, explicó el profesor quien fue escuchado, en principio, por sus alumnos del CET 1 en Cervantes.

El hombre utilizó el tema «No te creas tan importante», de Damas Gratis y lo reversionó cambiando las palabras por técnicas matemáticas.

El profesor explicó que fue tal la llegada de los conocimientos que decidió trasladarla luego a las aulas. Los alumnos se engancharon y al salir de clases seguían cantando en los recreos, hasta comenzaron a crear en grupo sus propios temas musicales. También pensó en la cantidad de canciones que los chicos suelen cantar en las canchas de fútbol «¿Por qué no implementarlo en la educación?», se preguntó.

«La música es un arte y la enseñanza también. Yo creo que hay que dejar que se expresen de la manera en la que ellos puedan. Poner ese granito de arena para que aprendan es bienvenido», apuntó.

Gracias a las tecnologías la estrategia traspasó las aulas y se difudió en diferentes medios de prensa. Así pudo llegar a los oídos de su mamá, quien vive en Tucumán y desde ahí pudo ver escuchar cómo su hijo daba clases. «Estamos a tanta distancia que no podemos compartir estos momentos», señaló con los ojos llorosos y agregó «mis compañeros también hacen bastantes cosas para llamar la atención de los alumnos. ¿Sabés cuántos millones de docentes hacen mil cosas y no son reconocidos?. Que suerte que tuve».

La mamá de Raúl pudo ver cómo daba las clases. Foto: Andres Maripe.

«Tengo un grupo hermoso. Mis compañeros me apoyaron en todo. Cuando planifico las clases no menciono que canto por temor a que alguno se ría. Uno le enseña a los chicos que no hay que tener miedo, que hay que ir para adelante, pero uno a veces también lo tiene», expresó Raúl. Sin embargo, se encontró solo con respuestas positivas, ya que sus colegas y los directivos lo apoyaron.

Raúl hasta se animó a cantar en la radio su versión matemática del grupo Damas Gratis.

Aprender de los fracasos

A lo largo de la entrevista el docente resaltó que «toda su vida se llevó matemáticas», pero que hubo profesores que lo incentivaron a seguir y crecer. «Vos me preguntas cómo lo logré y no lo sé», señaló entre risas Raúl quien estudió el profesorado en el Instituto Vocacional Concepción que está en Tucuman.

Un día el profesor cargó todos sus materiales en un taxi para ir a dar sus primeras prácticas. Al ingresar se dio cuenta que se los había olvidado, entonces tuvo que improvisar. El tema del día era la región interior y exterior de los triángulos. Miró para todos lados y no encontró ningún elemento que tuviera esa forma. Hasta que vio la puerta y la utilizó para explicarle a los alumnos.

«La región exterior es el marco de la puerta, la parte sombreada, la puerta. Si yo la cierro ¿Qué formo? Un cuadrado». Así comenzó a incorporar cosas concretas a sus clases para que los estudiantes pudieran materializar las matemáticas. «No sé si fue por el miedo a fracasar en ese momento porque no tenía nada, pero desde ahí no paré».

Raúl da clases en Roca y Cervantes. Foto: Andres Maripe.

«Mis profes me decían que lo que uno aprendía en la calle y lo que estudiaba lo tenía que enfocar en un solo camino. Con el tiempo me di cuenta que era así», admitió.

Raúl señaló que aplicaba lo que aprendía en vida la cotidiana. «Podes planificar la mejor clase, pero adentro del aula es diferente, otra realidad«, indicó. Además expresó que si bien a veces las cosas no le salían como él deseaba seguía insistiendo.

Raúl explicó que él se ponía como ejemplo. Así como alguna vez tuvo profesores, que a pesar de las dificultades que tuvo para aprender algunos temas lo incentivaron a seguir, él también busca ser de la misma forma.

«Yo veo que los papás siempre le preguntan a sus hijos ‘¿Cuánto te sacaste?’ pero nunca les preguntan ‘¿Aprendiste?’ Los chicos no son un producto, son personas que generan un montón de cosas«, destacó el emocionado Raúl.

