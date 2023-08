Crianceros quedaron aislados con sus animales por la crecida del río Negro, en Cervantes

La crecida del caudal del río Negro ocasionada en virtud de una mayor generación de energía en Buenos Aires requerida por la Secretaría de Energía, ha provocado varios conflictos en distintas zonas de Neuquén y Río Negro. En esta ocasión los afectados son unos pequeños productores de Cervantes que se encuentran desesperados por sus animales.

El productor, Marcos Retamal, en comunicación con RADIO RÍO NEGRO explicó que con la crecida del río, sus animales ya no tienen alimento en la isla donde se ubican y necesita de forma urgente poder trasladarlos. Detalló que él comenzó a criar animales como un pequeño emprendimiento familiar y los aloja en una Isla donde trabaja, sin embargo, con el incesante aumento del caudal llegar hasta el lugar se ha convertido en una tarea difícil.

Retamal señaló que la pequeña isla quedó rodeada de agua y los animales que allí están, los cuales no son solo de él sino también de otros productores, quedaron atrapados en una pequeña parcela donde ya no tienen para pastear. «No hay pasto porque las chivas y las vacas se lo han comido todo», comentó y agregó que comenzó a cruzar en bote con fardos para alimentarlas, pero ya se le agotaron.

«El alimento ya no alcanza y las chivas están por parir, si no las alimento bien las crías pueden morir por eso necesito trasladarlas», puntualizó el productor. En su difícil tarea de encontrar una solución al problema que lo aqueja, informó que está tratando de conseguir una lancha para poder sacar a las chivas del lugar pero hasta el momento no lo ha logrado.

Por su parte, Retamal indicó que la crecida del río está afectando a otras familias de la zona, incluso una vivienda se dañó por el ingreso del agua.

«En todos mis años viviendo acá, nunca vi que larguen tanta cantidad de agua. Me crié acá y sé lo que es el río, esto ya es mucho», destacó y agregó que son al menos 30 familias que necesitan recibir ayuda urgente tanto para sus animales, como para ellos.

