El agua avanzó sobre las costas de Bariloche y modificó la postal de sus playas

“Más adelante del sendero, ¿hay costa de lago?”, preguntó una pareja de turistas a un ciclista que amarraba su bicicleta en el puente de Bahía López, al oeste de Bariloche, donde se unen los lagos Moreno y Nahuel Huapi. “Algunos rinconcitos hay”, les respondió el muchacho.

Una de las tardes de noviembre, en las que el termómetro marcó los 26 grados, la gente se volcó a las playas, pero la dificultad fue encontrar lugar disponible. Cada espacio, fue aprovechado. El muelle que está a pocos metros de la iglesia Catedral quedó sumergido en gran parte bajo el Nahuel Huapi; mientras que del muelle del lago Moreno, en Colonia Suiza, solo se alcanza a ver el techo porque el resto de la estructura está bajo el agua.

La altura del lago está dentro de los valores normales, aseguran desde el DPA. Foto: Marcelo Martínez

“Veníamos de años muy secos, pero lo cierto es que, aún con las precipitaciones que hemos registrado, la altura del algo está en condiciones normales para la época”, sintetizó Matías Torman, delegado regional zona Andina del Departamento Provincial de Aguas (DPA). De acuerdo a los últimos registros, el lago Nahuel Huapi ya bajó 15 centímetros desde el pico de la crecida.

Si bien todavía queda nieve en la montaña, advirtió que el impacto del deshielo “es más gradual sobre el lago”. “La mayoría de los lagos están entre 70 y 80 centímetros de altura para alcanzar la línea de ribera -la que define la cota máxima a la que podría llegar antes de generar algún problema-”, expresó.

La altura del lago está dentro de los valores normales, aseguran desde el DPA. Foto: Marcelo Martínez

“Venimos de un verano muy seco y con tanta precipitación, fue mucha recarga de golpe. Pero los caudales de los arroyos están entre 3 y 4 metros cúbicos por segundo -es normal para la época-, pero hay que considerar que veníamos de 0,8 a 1 metro cúbico. El Gutiérrez, en cambio, está en 7 metros cúbicos -aunque ya bajó un metro con respecto a la última crecida-”, puntualizó Torman y en relación a este último caso, resaltó que, al tener un embalse, no es posible graduar el ingreso y salida. Entonces, el manejo es distinto”.

El inconveniente del deshielo, advirtió Torman, se podría generar con una lluvia intensa en poco tiempo. “Según el pronóstico, estas temperaturas van a mantenerse y ahora entra un nuevo frente de lluvia. Pero solo hay que seguir monitoreando. El único problema que se puede suscitar es la turbidez del agua potable ya que en la alta montaña, el suelo está más suelto y eso se arrastra”, planteó.

La altura del lago está dentro de los valores normales, aseguran desde el DPA. Foto: Marcelo Martínez

Valeria Warokuiers, presidenta de la Asociación de Camping y Hostels de Bariloche, consideró que la falta de playas afecta a algunos campings; pero a otros, que no tienen costa de lago, no. “Muchos muelles quedaron bajo el agua. Hay otros campings, como el de Los Coihues, que se vieron favorecidos. Con la baja del arroyo, tenían restringida la actividad de kayak para la que están habilitados. Ahora, con la crecida del arroyo reflotaron la actividad”, dijo Valeria.

El desborde del río Ñirihuau afectó el complejo del Club Danés, en Dina Huapi, a unos 15 kilómetros al este de Bariloche. Pero la situación tiende a normalizarse de a poco. Desde la institución explicaron que las crecidas se producen cada cuatro años.

El desborde del río Ñirihuau. Foto: gentileza Club Danés

“Vivo en Lago Gutiérrez y la piedra que está en la playa quedó tapada de agua. Pero no es la primera vez que la veo así. Solía suceder que la playa desaparecía en invierno y volvíamos a verla en verano. Con los últimos años de sequía, no subía tanto el nivel”, planteó Valeria. En ese sector de la playa de Arelauquen, el lago llega casi hasta la ruta.

En el centro de Bariloche, algunas de las enormes rocas en la costa del lago quedaron cubiertas por el agua. La punta forma como pequeñas islas que son usadas como refugio por algunas aves.

La altura del lago está dentro de los valores normales, aseguran desde el DPA. Foto: Marcelo Martínez

La doctora en Biología Marcela Bastidas, investigadora del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma), que depende de la Universidad Nacional del Comahue y el Conicet, consideró que la crecida del lago, ríos y arroyos “puede tener un efecto mixto” en los huillines, por ejemplo. “Favorece la disponibilidad de alimento y protección al acercar el agua a la vegetación ribereña, pero si los cambios del nivel son muy bruscos puede perjudicar sus madrigueras”, especificó. De todas maneras, aclaró, “son bastante hábiles formando nidos nuevos en sitios más convenientes”.

La altura del lago está dentro de los valores normales, aseguran desde el DPA. Foto: Marcelo Martínez

Del metro a los 30 centímetros: por qué bajó el agua en las lagunas de la estepa

La bióloga Marcela Bastidas, del Laboratorio de Limnología del Inibioma, recalcó que en los últimos días, han tomado muestras de las lagunas de estepa especialmente en la zona del aeropuerto de Bariloche.

“Se llenaron a causa de niveles más altos de agua, pero de un momento a otro, bajó bastante el nivel: de tener un metro de profundidad, pasaron a tener 30 centímetros”, dijo. Sucede que luego de las últimas lluvias algunas semanas atrás, la temperatura aumentó notablemente.

“Sucede que estos ambientes son exclusivamente subsidiados por las precipitaciones. No reciben agua de deshielo: tienen un balance hídrico tirando a negativo todo el tiempo. Por eso, la mayoría de las lagunas de la estepa hoy están volviendo a la normalidad”, acotó.

Los lagos, ríos y arroyos asociados a la cordillera, en cambio, siguen con niveles muy altos. “Esperamos que se llenen aun más con agua porque todavía hay nieve en la montaña. Si tomamos como ejemplo la Laguna Los Juncos, en la estación Perito Moreno, los niveles de agua no alcanzaron para llenarla”, sostuvo.