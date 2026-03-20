Entre sirenas y autobombas, los bomberos de Roca llevan el cuartel a la plaza para las familias

En cada emergencia, cuando el ruido de las sirenas irrumpe en la rutina de la ciudad, hay historias de compromiso, vocación y entrega que pocas veces se ven de cerca. Este domingo 22 de marzo, esa distancia se acorta.

Como parte de las actividades del fin de semana extra largo, los bomberos voluntarios invitan a la comunidad a ser parte de su mundo en una nueva edición de “Una tarde con Bomberos”.

El encuentro será de 17 a 20 en la Plaza Belgrano, un espacio que por unas horas se transformará en escenario de aprendizaje, juego y emoción compartida. Ahí, grandes y chicos podrán recorrer de cerca las unidades operativas, conocer el equipamiento que acompaña cada intervención y descubrir la indumentaria que protege a quienes arriesgan su vida en cada incendio e incidente.

Sin embargo, esta edición no será solo una exhibición. Habrá demostraciones de la Brigada K9, donde los perros entrenados mostrarán su destreza y vínculo con sus guías, además de charlas de primeros auxilios que pueden marcar la diferencia en situaciones críticas.

Para los más pequeños de la familia, la jornada ofrecerá juegos y actividades recreativas, en un ambiente pensado para aprender jugando y sembrar valores de solidaridad desde la infancia.

Una meta solidaria

“Una tarde con Bomberos” es también una oportunidad para acompañar ese trabajo voluntario y silencioso. Quienes se acerquen podrán colaborar con la institución mediante un código QR, con el objetivo de sumar recursos para la adquisición del móvil N°28.

Se trata de una unidad forestal clave para fortalecer la respuesta ante emergencias, especialmente en contextos donde el fuego avanza y el tiempo apremia; que hace tiempo necesitan adquirir.

Más allá de las actividades, la propuesta invita a reconocer a quienes están siempre, incluso cuando no se los ve. Tender un puente con esos hombres y mujeres que, con vocación y coraje, sostienen una tarea más que esencial.

Este domingo, la invitación es contundente. El cuartel se abre para todos y la única premisa es compartir una tarde distinta. En la plaza, el compromiso se vuelve tangible y la comunidad puede acompañar con corazón solidario.