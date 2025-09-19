Entre stands y demostraciones: así fue el segundo día de Edifica Neuquén

Entre stands, módulos habitacionales y maquinarias, el segundo día de Edifica Neuquén, la feria de construcción más importante de la Patagonia, mostró la amplitud de lo que el evento tiene para ofrecer. Los visitantes recorren pasillos repletos de ideas, productos y proyectos, donde cada espacio invita a aprender y sorprenderse.

La feria reúne de todo: desarrolladoras, inmobiliarias, fabricantes de herramientas y maquinarias, proveedores de materiales e incluso empresas de decoración. Una de las empresas del real estate presentes en el evento invita a recorrer el interior de uno de sus edificios usando la realidad virtual. Como este, muchos stands ofrecen tecnología y la oportunidad de preguntar, tocar y descubrir, transformando la visita en una experiencia interactiva.

Estudiantes de EPET N°17, fue la única escuela técnica con un stand en el Edifica Neuquén / Foto Ceci Maletti.

Uno de los proyectos que más llamó la atención fue la “Casita” de la escuela técnica EPET N°17, construida por estudiantes de 13 y 14 años. Nicolás Rámos, maestro mayor de obras y profesor de los alumnos, explicó que los jóvenes aprendieron técnicas constructivas, realizaron la instalación eléctrica, decoraron el espacio e incluso elaboraron los planos. “Queríamos crear algo significativo, hecho por los chicos, que la escuela pudiera donar a otra institución. La ‘casita’ será entregada a un jardín de infantes y ya estamos produciendo tres más”, agregó.

Los pasillos del Edifica Neuquén estaban llenos de innovación, productos y proyectos / Foto: Ceci Maletti.

El público que asiste a la feria es diverso. Valeria Guaymas, técnica de calidad que llegó desde Plottier, comentó que para ella “es una gran oportunidad para conocer materiales nuevos, ver las novedades del mercado y hacer contactos con otros colegas”.

También hubo estudiantes que aprovecharon la feria para su formación. Lourdes Roder y Malina Novoa, del último año de una secundaria técnica con orientación en maestro mayor de obras, contaron que la escuela las llevó para conocer materiales que podrán usar en su proyecto final de fin de año. “La feria nos ayuda muchísimo”, coincidieron.

En el stand del Colegio Profesional de Técnicos, se recibía a estudiantes y jóvenes interesados, explicándoles los beneficios de estar matriculados y los pasos para ejercer profesionalmente. “Aquí damos a los chicos las herramientas para que conozcan el mundo profesional y sepan cómo avanzar después de egresar”, detallaron.

Incluso había visitantes de otras áreas, como el médico Roberto Ríus. “Siempre me atrajo la construcción, y más en Neuquén, que está creciendo tanto. Por eso estoy acá”, señaló.

Cada charla y demostración refuerza la idea de que Edifica Neuquén no es solo una feria, sino un espacio donde se aprende, se conecta y se descubren las últimas tendencias en construcción.

Mañana, sábado 20 de septiembre, será el último día. La invitación está abierta: recorrer los stands, probar experiencias interactivas y conocer todas las novedades del sector.