Arrancó la expo Edifica Neuquén: tres días de innovación y negocios para profesionales de la construcción 

La segunda edición de la exposición se desarrollará hasta el sábado en el Centro de Convenciones Domuyo. Reúne a empresas, profesionales y público general con foco en las últimas tendencias del sector. 

Por Redacción

La edición 2025 de Edifica Neuquén se podrá visitar hasta el sábado, de 10 a 20 horas. (Foto: gentileza)

Este jueves quedó inaugurada en el Centro de Convenciones Domuyo la segunda edición de la Expo Edifica Neuquén, el evento que reúne a los principales actores del sector de la construcción en la región. Hasta el próximo sábado 20, la feria ofrecerá un espacio de encuentro con stands, exposiciones y un ciclo de conferencias orientado a las nuevas tecnologías y el mercado inmobiliario. 

La propuesta, dirigida a empresas, profesionales, estudiantes y público en general, busca ser una vidriera de las últimas innovaciones en productos y servicios para la industria. Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer los diversos espacios y conocer los avances tecnológicos del rubro. 

En paralelo a la exposición, se dio inicio al Congreso Inmobiliario de Real Estate, un ciclo de charlas y disertaciones con especialistas que abordarán el presente y futuro del mercado. 

El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, y el secretario de Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola. 

Estamos reunidos en una provincia que es símbolo de crecimiento, innovación y futuro. Neuquén no solo construye viviendas, edificios y espacios, sino que construye oportunidades, alianzas y desarrollo”, sostuvo Etcheverry. 

Los funcionarios destacaron que el objetivo de esta edición no solo es mantener el foco en la sostenibilidad y la tecnología, sino también «acercar a la familia, sumar nuevas tendencias y aportar a los acuerdos y al diálogo entre todos los sectores«, según precisó Etcheverry. Se remarcó el rol del encuentro como un puente entre el ámbito público y el privado para trazar estrategias conjuntas. 

El sector inmobiliario es motor de empleo, inversión y transformación urbana. Cada proyecto inmobiliario es también un proyecto social: da respuestas a necesidades de vivienda, de infraestructura, de servicios, y marca la identidad de nuestras ciudades” 

Edifica Neuquén 2025: cómo será el evento 

El Gobierno comunicó que la exposición se realizará del 18 al 20 de septiembre y tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132. 

Serán tres días repletos de actividades que contarán con actividades en torno a tres ejes temáticos: 

  • Los 70 años de provincialización de Neuquén y el impacto de la infraestructura durante este periodo. 
  • La sinergia entre las diferentes empresas para lograr que los grandes proyectos de la construcción cumplan su objetivo 
  • Por último, cómo la tecnología, la innovación -mediante la Inteligencia Artificial- y la digitalización están transformando la industria de la construcción. 

Marcos Galian, organizador y productor del evento, comentó que en esta edición habrá «una globa con 50 emprendedores con interiorismo, arquitectura, diseño y decoración para el hogar y sumamos rondas de negocios a nivel profesional para facilitar los vínculos». Este espacio se podrá visitar de 15 a 20. El resto de la muestra estará abierta de 10 a 20. 


