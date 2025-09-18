Arrancó la expo Edifica Neuquén: tres días de innovación y negocios para profesionales de la construcción 

La edición 2025 de Edifica Neuquén se podrá visitar hasta el sábado, de 10 a 20 horas. (Foto: gentileza)

Este jueves quedó inaugurada en el Centro de Convenciones Domuyo la segunda edición de la Expo Edifica Neuquén, el evento que reúne a los principales actores del sector de la construcción en la región. Hasta el próximo sábado 20, la feria ofrecerá un espacio de encuentro con stands, exposiciones y un ciclo de conferencias orientado a las nuevas tecnologías y el mercado inmobiliario.

La propuesta, dirigida a empresas, profesionales, estudiantes y público en general, busca ser una vidriera de las últimas innovaciones en productos y servicios para la industria. Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer los diversos espacios y conocer los avances tecnológicos del rubro.

En paralelo a la exposición, se dio inicio al Congreso Inmobiliario de Real Estate, un ciclo de charlas y disertaciones con especialistas que abordarán el presente y futuro del mercado.

El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, y el secretario de Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola.

“Estamos reunidos en una provincia que es símbolo de crecimiento, innovación y futuro. Neuquén no solo construye viviendas, edificios y espacios, sino que construye oportunidades, alianzas y desarrollo”, sostuvo Etcheverry.

Los funcionarios destacaron que el objetivo de esta edición no solo es mantener el foco en la sostenibilidad y la tecnología, sino también «acercar a la familia, sumar nuevas tendencias y aportar a los acuerdos y al diálogo entre todos los sectores«, según precisó Etcheverry. Se remarcó el rol del encuentro como un puente entre el ámbito público y el privado para trazar estrategias conjuntas.

“El sector inmobiliario es motor de empleo, inversión y transformación urbana. Cada proyecto inmobiliario es también un proyecto social: da respuestas a necesidades de vivienda, de infraestructura, de servicios, y marca la identidad de nuestras ciudades”

Edifica Neuquén 2025: cómo será el evento

El Gobierno comunicó que la exposición se realizará del 18 al 20 de septiembre y tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132.

Serán tres días repletos de actividades que contarán con actividades en torno a tres ejes temáticos:

Los 70 años de provincialización de Neuquén y el impacto de la infraestructura durante este periodo.

La sinergia entre las diferentes empresas para lograr que los grandes proyectos de la construcción cumplan su objetivo

Por último, cómo la tecnología, la innovación -mediante la Inteligencia Artificial- y la digitalización están transformando la industria de la construcción.

Marcos Galian, organizador y productor del evento, comentó que en esta edición habrá «una globa con 50 emprendedores con interiorismo, arquitectura, diseño y decoración para el hogar y sumamos rondas de negocios a nivel profesional para facilitar los vínculos». Este espacio se podrá visitar de 15 a 20. El resto de la muestra estará abierta de 10 a 20.