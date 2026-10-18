Es de Río Negro, diseñó una campera con paquetes de yerba y es furor en redes

Un saco confeccionado con paquetes de yerba mate revolucionó las redes sociales. La prenda es creación de Esteban Geldres, un diseñador de 21 años oriundo de Choele Choel que acumula más de tres millones de reproducciones y 172.000 «me gusta» en Instagram con su propuesta de moda sustentable e innovadora. Recientemente fue nominado a los premios Somos Teams Awards en la categoría “Diseñador joven influencer”, y podés ayudarlo votando en este link.

Esteban desarrolla su trabajo desde el taller instalado en su propia casa en la localidad del Valle Medio. Las piezas que diseña junto con el equipo del proyecto Trapo Fashion Fear no solo pisan fuerte en el entorno digital, sino que ya llegaron a pasarelas internacionales como el Fashion Week de Milán y se exhiben en un local del barrio porteño de Palermo.

«En Trapo nos gusta experimentar, divertirnos creando y buscar nuevas posibilidades a partir de materiales que normalmente no se utilizan para confeccionar ropa», contó el joven diseñador. Su trabajo generó repercusión en la escena nacional y le valió una nominación a los premios Teens Awards en la categoría «diseñador joven influencer», distinción otorgada por la publicación Teens Magazine.

Los orígenes del proyecto y la moda con materiales recuperados

La vocación de Esteban por el diseño textil surgió de manera autogestiva y familiar. «Mi pasión por la confección nace cuando conozco a mi amigo Mariano Contreras, fundador de Trapo Fashion Fear, y empezamos a aprender a coser con trapos. Mi tía, Ángela Lefigual, fue nuestra profesora y nos dio las herramientas para experimentar con estos materiales», recordó.

La marca comenzó en abril de 2023. En sus inicios, Esteban participaba como modelo de las prendas. Sin embargo, con el tiempo comenzó a involucrarse en el proceso creativo y en la confección de sus propias piezas hasta consolidar su impronta en la firma.

Aunque la marca se identifica principalmente por el uso de trapos de piso y repasadores, Esteban busca expandir las posibilidades creativas hacia otros elementos de uso cotidiano, como los envases de yerba. «Para mí lo importante es que cada prenda tenga una idea detrás y que podamos transformar algo cotidiano en una pieza que genere curiosidad», explicó.

El arraigo en Choele Choel y sus proyectos a futuro

A pesar del crecimiento de la firma y la proyección nacional de sus prendas, Esteban mantiene su centro de producción en su ciudad natal. Trabajar desde la localidad rionegrina le aporta la tranquilidad necesaria para experimentar a su propio ritmo, además del acompañamiento cercano de su familia.

«La cercanía con mi familia, que es mi pilar y un apoyo fundamental para mí», afirma Esteban.

En paralelo a su labor en el taller, el diseñador se encuentra en la etapa final de la carrera de Administración de Empresas, donde cursa el tramo de preparación de su tesis de grado.

Entre sus metas a corto plazo figura la finalización de sus estudios universitarios para evaluar una posible radicación en Buenos Aires, potenciar la tienda online de la marca y afianzar el espacio comercial de Palermo para la generación de contenidos. A largo plazo, aspira a consolidar la firma en la industria textil nacional e internacional manteniendo la esencia artesanal que nació en Choele Choel.

«Sueño con seguir participando en desfiles y eventos internacionales, llevando nuestro trabajo a otros lugares sin perder la esencia con la que empezó todo», finalizó.