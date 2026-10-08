El look impecable de Gabriela Sabatini en París que anticipa la gran tendencia de moda de 2027

La cancha central Philippe-Chatrier, el polvo de ladrillo y una pasarela dibujada en forma de infinito fueron el escenario elegido por Lacoste para presentar su colección Primavera-Verano 2027. Una propuesta que mira al tenis desde el presente y convierte sus códigos clásicos en una declaración de libertad.

Entre las invitadas top, estuvo Gabriela Sabatini, ícono del tenis argentino, quien sorprendió en París con un impecable look preppy que anticipa una de las grandes tendencias de 2027. Su elección sintetizó a la perfección el espíritu de una colección que toma la elegancia deportiva como punto de partida para llevarla a un terreno más sofisticado, relajado y contemporáneo.

Hoy de nuevo en la philippe chatrier de roland garros, un lugar tan especial para mí, pero esta vez por un motivo diferente. felicitaciones a pelagia kolotouros por esta colección espectacular. una propuesta llena de rebeldía y personalidad”. Gabriela Sabatini

La historia de Lacoste está marcada por la ruptura de las reglas. En los años 20, René Lacoste acortó las mangas de su camisa para ganar comodidad y movimiento, un gesto que terminó dando origen al clásico polo. Ahora, casi un siglo después, Pelagia Kolotouros, directora creativa de la maison, recupera aquella actitud bajo un nuevo concepto: “No White Required”.

El blanco impecable, símbolo histórico del tenis y del universo preppy, deja de ser una obligación. La colección incorpora las marcas del juego como parte de la estética: el polvo de ladrillo mancha los ruedos, las prendas se arrugan, los tejidos se lavan y las siluetas se relajan. La imperfección deja de ser un defecto para convertirse en una huella de movimiento y personalidad.

La sastrería aparece suave y oversized, los polos de piqué se llevan en grandes proporciones y se superponen con prendas técnicas, mientras las faldas parcialmente plisadas recuperan uno de los gestos más reconocibles del tenis. Algodones teñidos y lavados, lanas deconstruidas, sedas menos ceremoniales y jerseys perforados completan una propuesta pensada para acompañar el cuerpo.

La paleta también se aleja del preppy tradicional: tonos de arcilla y tierra se combinan con azul cobalto, naranja intenso, amarillo ácido y destellos plateados. ¿El resultado? Un guardarropa deportivo pero sofisticado, con esa mezcla de nostalgia y modernidad que vuelve irresistible al nuevo preppy.

Entre los accesorios se destacan el bolso René, inspirado en una fotografía de Irving Penn, y la escultural ACE-T1, una sneaker que toma como referencia la tensión de la red de tenis. En definitiva, Lacoste vuelve a sus raíces para hacer algo muy actual: demostrar que los clásicos no desaparecen, se reinventan cuando alguien se anima a jugar con las reglas.