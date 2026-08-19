«Es digno partir en paz»: la campaña que nació en Chubut para reclamar por la ley de eutanasia

«Es digno partir en paz. ¿Y quién mejor que alguien que transita esta enfermedad encabece esta lucha? Lo hago desde el amor y la empatía«. Rebeca Fideleff, oriunda de Epuyén, en Chubut, lanzó una campaña para impulsar la legalización de la eutanasia en Argentina y en pocos días, reunió más de 27 mil adhesiones a través de su petición online.

La mujer tiene 54 años y cinco años atrás, le diagnosticaron cáncer de colon metastásico. Ya transitó seis cirugías y 36 sesiones de quimioterapia. Ahora, espera un nuevo análisis para que los médicos puedan determinar el nuevo tratamiento.

«Tengo tres tumores (en la ingle, la pelvis y el pancreas -que es el más complicado-). Iba a cirugía, pero se terminó complicando porque el tumor creció y está comprometiendo mi arteria hepática«, expresó la mujer que vive en Epuyén desde hace 32 años donde trabaja como empleada administrativa.

«Tengo un diagnóstico de enfermedad incurable, pero lo cierto es que no estoy pidiendo la eutanasia para mi. Tengo ganas de vivir y apuesto al tratamiento que siga, pero hay compañeros con la enfermedad avanzada, en las últimas etapas y causa dolor cuando ya no queda tratamiento por hacer», manifestó Rebeca.

Insistió en que su pedido no significa abandonar el tratamiento ni los cuidados médicos: «Lo cierto es que mi enfermedad no tiene cura y de alguna manera, me estoy adelantando a un capítulo de mi vida. Por eso, hice una página pidiendo que legalicen la eutanasia en Argentina, la gente lo empezó a compartir y ya cuento con 15 mil seguidores y 27 mil firmas».

Rebeca tiene 54 años y vive desde hace 32, en Epuyén. Foto: gentileza

Tras la viralización de su pedido, el diputado nacional Esteban Paulón se comunicó con Rebeca para acercarle el proyecto de ley para regular la muerte voluntaria médicamente asistida que presentó el 26 de mayo pasado. «Quizás si se logra la cura del tipo de cáncer que tengo, esto no sea necesario, pero tengo que ser realista. Y no quiero que mis hijos me vean con dolor. Quiero poder decidir«.

En 2025, Uruguay avanzó con la aprobación de la Ley de Muerte Digna y Eutanasia. Hasta el momento, Argentina no tiene actualmente una norma que avance en este sentido. La normativa vigente solo reconoce derechos vinculados con la autonomía del paciente y la llamada muerte digna. Así una persona puede rechazar determinados tratamientos médicos y, en situaciones de enfermedad incurable o terminal, puede rechazar procedimientos quirúrgicos, hidratación, alimentación, reanimación artificial o medidas de soporte vital.

Con su pedido por la legalización de la eutanasia, Rebeca consideró que «es la voz» de muchas personas ya que a través de su petición, recibió mensajes de apoyo de pacientes y familiares. «Puedo hablar de esto porque lo estoy atravesando, conozco el dolor de primera mano y veo a muchas personas con la enfermedad, en estado avanzado«, advirtió. Remarcó que, por otro lado, hay gente que no acuerda con la eutanasia. «Esto va más allá de un debate moral. Soy una persona de fe y se que Dios no quiere vernos sufrir. Hay una medicina disponible para no sufrir. Quizás su propósito para mí sea éste: empecé una página que, sin quererlo, se volvió viral», dijo.

Rebeca advirtió que «sus hijos -de 28 y 24 años- ya vieron partir a su padre desahuciado de cáncer de hígado terminal y expresó que extender la vida a base de morfina tampoco es saludable. «Tiene efectos secundarios y nadie lo dice porque el mundo oncológico es tabú», dijo.

Hoy mantiene la esperanza de que su tratamiento funcione. También cree que la cura del cáncer está cada vez más cerca: «Lo dicen los mismos oncólogos. Hay mejores tratamientos y se puede vivir con la enfermedad crónica. Quizás tenga la chance de salir de este trance».