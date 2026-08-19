El psicoanálisis vuelve al debate en Bariloche con un coloquio sobre el vínculo entre analista y paciente

La Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) Delegación Bariloche realizará el primer Coloquio Seminario del año, con la participación de la psicoanalista Marina Recalde. La propuesta estará centrada en la actualidad del lazo transferencial y en los desafíos que enfrenta el analista en la práctica clínica. Será el sábado 29 de agosto, con modalidad presencial y virtual.

La Delegación Bariloche de la Escuela de Orientación Lacaniana prepara un nuevo encuentro destinado a profesionales de la salud y la salud mental, así como a todas las personas interesadas en el psicoanálisis.

Bajo el título “Actualidad del lazo transferencial: presencia del analista”, el coloquio propone poner en discusión uno de los conceptos centrales de la experiencia analítica: la transferencia y su lugar en la clínica contemporánea.

La actividad contará con la presencia de Marina Recalde, Analista Miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, además de directora ejecutiva del Instituto Clínico de Buenos Aires (ICdeBA). Recalde tendrá a su cargo la conferencia central.

Cuándo será el Coloquio Seminario de psicoanálisis en Bariloche

El encuentro se realizará el sábado 29 de agosto a partir de las 10 en el Aula Magna del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), ubicado en Quintral 1250.

La propuesta tendrá una modalidad híbrida. Quienes se encuentren en Bariloche podrán participar de manera presencial, mientras que las personas que residan a más de 50 kilómetros de la ciudad tendrán la posibilidad de asistir de forma virtual.

El eje estará puesto en las características que adquiere la práctica analítica en la actualidad y, en particular, en el lugar de la transferencia como un operador fundamental del psicoanálisis.

La propuesta también abrirá la conversación sobre las dificultades que aparecen hoy en la clínica y las posibilidades de intervención del analista, tanto dentro de los consultorios como en las instituciones de salud.

El Coloquio Seminario será el primero que realizará la EOL Delegación Bariloche durante este año y estará dirigido especialmente a profesionales de distintas áreas de la salud y la salud mental, aunque la convocatoria también se extiende a quienes tengan interés en acercarse al psicoanálisis.

La inscripción se realiza mediante un formulario en línea. Para consultas y mayor información, la organización habilitó el correo electrónico deolbche@gmail.com.