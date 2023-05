¿Es Tidal una “app de pretenciosos”? se escucha verdaderamente mejor? Un experimento en carne propia

¿Cuántas veces escuchamos de músicos, entusiastas de la producción y fans de los sistemas de sonido que hay que escuchar música desde la app Tidal y no en otras (como Spotify, Apple Music, Bandcamp)? Su argumento: la calidad del sonido, similar a la de los CDs. Yo no soy una experta, pero me sometí a un experimento para ver si realmente se escuchaba la diferencia.