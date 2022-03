Escuelas de Cipolletti protestan en el Consejo de Educación por falta de respuestas

En los últimos días se han escuchado reclamos de diferentes establecimientos educativos de Cipolletti. Hace una semana la Escuela 109 fue tomada por las familias que reclamaban el transporte escolar, la falta de un comedor y cercos perimetrales que resguarden la seguridad de los niños.

Hoy, la Escuela 142 María Elvira y la Escuela 50 reclamaron en el Consejo Provincial de Educación de Cipolletti. Solicitan el transporte escolar para que los niños puedan llegar a las escuelas, manifiestan que cada día hay menos concurrencia de alumnos debido a la problemática.

La Escuela N° 50 de Cipolletti exige que se garantice el servicio de transporte y comedor escolar. Manifestaron que «a casi dos semanas de comenzar las clases no tenemos respuesta, nuestros niños no pueden ir a la escuela por falta de medios propios y porque ni el transporte público pasa por allí».

La directora de la escuela, Alejandra Mora dijo que «las clases comenzaron el dos de marzo y nuestros niños no tienen transporte y tampoco hay novedades para cuando estarían. Reclamamos porque todos los años sucede lo mismo, llaman a licitar a último momento lo que significa que los niños tengan transporte recién en abril. El cien por cien de nuestros chicos llega por transporte escolar, hoy solo tenemos 20 niños en concurrencia en el establecimiento porque las familias pueden llevarlos«. Agregó que «si no hay respuesta nos estaremos convocando para la próxima semana y las medidas serán mayores».

La Escuela 142 María Elvira, adhirió al reclamo para que los chicos que concurren al establecimiento desde zonas alejadas puedan llegar a la escuela.

Marta Juárez, la directora de la escuela María Elvira dijo que «los reclamos son principalmente dos. La ansiada ampliación que vienen prometiendo desde el año 2015, pero lamentablemente hasta el momento no hay respuesta concreta. El segundo reclamo es debido a la falta de transporte escolar. Nuestros estudiantes provienen de Tres Luces, Puente 83, María Elvira, Isla Jordán y chacras aledañas. No hay fecha exacta del inicio del recorrido, por lo tanto, la concurrencia de los estudiantes en el establecimiento es irregular»”.

La ampliación de la escuela es una deuda pendiente desde 2015. La obra consta de cuatro aulas, talleres, sum con baños y reparaciones dentro del edificio. «En aquel tiempo Alberto Weretilneck realizó un gran acto en la escuela junto con la comunidad, se realizó la licitación de la obra, una ampliación tan esperada por muchos años y no sucedió nada. El año pasado, en el 2021 se licitó nuevamente y aun seguimos esperando respuesta de eso. La necesitamos si no este año la jornada completa no funcionará. Los docentes le ponemos mucho esfuerzo, estamos trabajando en una escuela vieja que no reúne las condiciones», dijo Juárez.

Las escuelas extendieron la invitación a las demás comunidades educativas que atraviesan la misma problemática, para exigir que se garantice el derecho social a la educación.

Desde el Consejo Provincial de Educación hoy manifestaron que el servicio le corresponde a la municipalidad porque se firmó un convenio, están a la espera de respuestas. Posiblemente comenzaría entre el lunes y martes sino hay resultados favorables el miércoles las escuelas se volverían manifestar.