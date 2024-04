Escuelas de Senillosa cortarán la Ruta 22, este martes: reclaman problemas edilicios

La comunidad educativa de Senillosa anunció una fuerte medida para este martes 30 de abril en el contexto de varios reclamos que están llevando a cabo por problemas edilicios que aseguran, los imposibilita asistir a clases con normalidad. Informaron que la decisión la tomaron tras una reunión con CPE donde no obtuvieron soluciones.

La docente del EPET 18 y la escuela especial 21, Verónica Palavecino, explicó a Diario RÍO NEGRO que en Senillosa ya son cinco las escuelas que no están teniendo clases por problemas edilicios, precisamente con cuestiones en torno a la calefacción ya que «no se hizo el mantenimiento adecuado durante el receso» y con la llegada del frío, se percataron de que no funcionaban las calderas. Palavecino aseguró que la EPET 18 hace tres semanas no tiene clases y por esto familias hicieron un abrazo simbólico para que desde Educación se hagan presente.

Otras instituciones con problemas similares, son la Epet 15, CPEM 15, Escuela Especial 21, el jardín 45, el jardín 46, Escuela Arroyito 237 y el CEF 12. Además a estas instituciones, la docente sumó el Centro de Formación Profesional N°34 por presentar «problemas más graves a comparación de las demás». En este sentido señaló que hace un año y medio que el CFP no tiene clases siendo «un lugar donde van adultos mayores a poder aprender un oficio casi como la única oportunidad que tiene algunos para insertarse en el campo laboral».

En vista de todas estas problemáticas, Palavecino indicó que la comunidad educativa se acercó al CPE para exigir soluciones, pero «no fueron atendidos». Además aseguró que hace tiempo vienen con comunicaciones con Educación y les realizan promesas que «nunca cumplen».

«Hoy nos apostamos en las inmediaciones del CPE y logramos que nos den una nota donde aseguran que el jueves vendrán a reunirse con nosotros para llevar a cabo una mesa de trabajo», informó la docente y a esto agregó que están cansados de esta instancia, por ello lo único que exigen es «una pronta solución porque ellos saben cuál es nuestra situación».

Por su parte Palavecino informó que para acelerar el proceso y darle mayor visibilidad a sus reclamos, de manera conjunta con las escuelas decidieron realizar una medida de fuerza el martes 29 a las 8 con un corte de la Ruta 22 en Senillosa. «Entendemos que se han agotado todas las vías, entendemos que el Gobierno tiene toda la información y que falta una responsabilidad política para resolver», criticó.

Finalmente la docente detalló que la convocatoria a movilizarse es para toda la comunidad educativa y agregó que desde ATEN y ATE, definieron medidas de fuerzas «para que podamos estar todos».