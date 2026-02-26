«Español en la Patagonia», un pionero manual de idioma para extranjeros creado en la UNCo

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) anunció la publicación de la dupla inicial de libros “Español en la Patagonia”, un material de enseñanza del idioma para extranjeros de acceso libre y gratuito.

Se trata de una propuesta académica pionera en la región que busca dar respuesta a la necesidad de contar con recursos didácticos contextualizados en el ámbito argentino y patagónico, y de esta manera, fortalecer el área de Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE).

Los manuales fueron coordinados y editados por dos docentes e investigadoras: por un lado María Eugenia Flores del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs), un centro de doble dependencia conformado por Conicet Patagonia Norte y la UNCo; y Patricia Fernández, de la Facultad de Lenguas (Fadel).

El trabajo es el resultado de una construcción colectiva junto a docentes y estudiantes de la tercera cohorte de la Diplomatura en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera (Diplelse), dictada en la Facultad de Lenguas durante los años 2024 y 2025.

Español en la Patagonia: respuesta a una necesidad regional

La iniciativa surgió ante la escasez de materiales didácticos situados para la enseñanza de ELSE en Argentina, particularmente en la región patagónica. En ese sentido, “Español en la Patagonia” propone reflejar la variedad lingüística y cultural local, incorporando contenidos y enfoques que dialogan con la identidad regional y enriquecen la experiencia de aprendizaje en contextos internacionales.

Desde la universidad, destacaron que la publicación representa un paso clave en la consolidación del área de ELSE en las universidades nacionales.

Al producir y difundir materiales propios, la UNCo se posiciona como referente en el desarrollo de recursos pedagógicos que articulan las demandas globales de enseñanza de lenguas con las particularidades culturales del territorio.

Español en la Patagonia: proyecto colaborativo con calidad académica

El trabajo contó con el acompañamiento de la directora de la Diplelse, María Teresa Araya, y con las lecturas y correcciones de Gonzalo Espinosa y Silvia Iummato, quienes aportaron su mirada crítica para garantizar la calidad académica del material.

Con esta publicación, la UNCo reafirma su compromiso con la innovación pedagógica y la producción académica situada. Además, amplía las posibilidades de enseñanza del español para extranjeros. El manual contribuye a proyectar la identidad cultural de la Patagonia en el escenario educativo mundial.

Español en la Patagonia: acceso libre y gratuito

Los materiales se encuentran disponibles para su descarga gratuita en la Biblioteca Digital de Lenguas de la UNCo:

Así, la institución se convierte en un puente entre la diversidad lingüística local y el mundo. Promueve recursos educativos que reflejan la riqueza cultural de la región y fortalecen la formación de docentes e investigadores en el campo del ELSE.