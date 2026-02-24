Crisis edilicia en la carrera de Enfermería de Allen: esta semana habría definiciones

La sede de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional del Comahue en Allen atraviesa una situación crítica desde el año pasado. Gran parte del edificio donde se dictan las clases fue clausurada por riesgo de derrumbe, lo que redujo de manera significativa los espacios disponibles y profundizó la incertidumbre entre estudiantes y docentes.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en los últimos días se reactivaron las gestiones entre autoridades de la universidad y el Ministerio de Salud de Río Negro, con el objetivo de encontrar una solución que permita sostener el dictado de clases en condiciones seguras.

El director de la carrera de Enfermería, Humberto Chiovetta, señaló a este medio que “se está buscando una solución” y anticipó que esta semana habrá definiciones. El directivo sostuvo que están trabajando para «dar claridad a todo el estudiantado y a la comunidad”, expresó.

La problemática se agravó en las últimas semanas cuando comenzaron a correr rumores de una cursada virtual ante la falta de un lugar alternativo para dictar las clases.

Según pudo averiguar este medio, una alternativa que se había analizado entre la universidad y el municipio de Allen para el préstamo de un espacio complementario no prosperó, por razones que no fueron detalladas oficialmente. En ese contexto, las expectativas están puestas en las definiciones que puedan surgir del diálogo entre la UNCo y el Ministerio de Salud.

Dos alas del edificio fueron clausuradas por las grietas en las parades y techo. (Foto: Juan Thomes)

Riesgo de derrumbe en el edificio de Enfermería de Allen

La carrera se dicta en Allen en el marco de un convenio histórico entre la UNCo y la provincia de Río Negro, firmado en 1998, que establece que el espacio físico debe ser provisto por el Estado provincial. Con el correr de los años, el edificio de antigua construcción y ubicado en una zona con problemas de suelo fue mostrando un deterioro progresivo.

Actualmente, más de 560 estudiantes cursan con limitaciones de infraestructura, con apenas tres aulas habilitadas. Hasta septiembre del año pasado, las materias de primer año se dictaban en espacios externos, como el teatro local, para poder contener la alta matrícula.

El año pasado en diálogo con este medio, estudiantes de la carrera reiteraron su reclamo por respuestas concretas y soluciones urgentes. “Somos estudiantes de una universidad pública y nos estamos formando para ser profesionales de la salud. Necesitamos condiciones seguras para cursar”, expresaron desde el centro de estudiantes.

Actualmente hay tres aulas sin clausurar. (Foto: Juan Thomes)

La ex coordinadora de la carrera, Patricia Menendez, explicó en septiembre del año pasado que tras inspecciones realizadas por la universidad y por autoridades provinciales hace unos años, se clausuró un sector del edificio. “La decisión se tomó luego de detectar grietas y rupturas en las paredes, señales de un deterioro estructural que podría agravarse con el tiempo”, afirmó.

Sin embargo, el deterioro se intensificó en otra ala del edificio. El año pasado, las autoridades de la escuela de enfermería decidieron clausurar ese sector ante el avance visible de las grietas. La medida fue tomada como precaución, dado “el riesgo que representa para quienes transitan diariamente por el lugar”, explicó Menéndez.

Esta nueva clausura implicó la pérdida de dos aulas, un baño y una cocina de uso general, espacios fundamentales para el desarrollo académico y la permanencia estudiantil.