Paro universitario: ADUNC anunció medidas para el inicio de clases en la UNCo

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) estará afectado por medidas de fuerza anunciadas por los gremios docentes universitarios. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) confirmó su adhesión a un paro nacional con movilización para los días 27 de febrero y 2 de marzo.

La decisión se enmarca en una resolución del plenario de CONADU HISTÓRICA, que definió 48 horas de paro en reclamo por la situación salarial y presupuestaria del sector. Según indicaron desde el gremio, el viernes 27 de febrero la medida coincidirá con el debate en el Senado de la Nación Argentina de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

Desde la organización sindical señalaron que el paro del 27 busca “insistir en el pliego de reivindicaciones”, que incluye la defensa de los derechos laborales y la recomposición de los salarios, al tiempo que denunciaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización salarial frente a la inflación.

En tanto, el lunes 2 de marzo está prevista una nueva jornada de paro y movilización conjunta con la docencia de todos los niveles educativos del país. La convocatoria apunta a reclamar por la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, la paritaria nacional docente y la restitución del FONID, además de expresar el rechazo a lo que califican como un “paquete de leyes regresivas” impulsado por el Ejecutivo nacional.

Desde ADUNC informaron que en los próximos días se darán a conocer las acciones concretas y convocatorias en los distintos asentamientos de la UNCo.