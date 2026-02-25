Senado: hay apoyo peronista al acuerdo Mercosur-UE y tensión con la Ley de Glaciares 

En la primera de dos sesiones de alto voltaje político que marcarán la previa de la Asamblea Legislativa, el Senado tratará este jueves a partir de las 11 dos de los temas pendientes de las extraordinarias. Por un lado, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que promete cosechar apoyo de la mayor parte de la bancada peronista. Por otro, la nueva Ley de Glaciares, que hasta este miércoles era foco de tensiones.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, decidió adelantar un día el tratamiento del convenio Mercosur-UE, programado originalmente para el viernes, con el objetivo de anticiparse a Uruguay (que también lo tratará este jueves) y que Argentina sea el primer país de la región en darle aval legislativo al convenio suscripto en enero en Asunción, Paraguay, tras más de dos décadas de negociaciones.

Bullrich confía en aprobar fácilmente el convenio: no solo contará con sus habituales aliados de la UCR, el PRO y provinciales, sino que además el proyecto será acompañado por la gran mayoría del interbloque Popular, conducido por José Mayans. Así lo definieron en una reunión realizada este miércoles tras el mal trago de la sesión preparatoria, donde el espacio fue relegado del reparto de autoridades en el Senado.

En la Cámara de Diputados, el acuerdo Mercosur-UE ya había contado con apoyo justicialista: recibió 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. La mitad del bloque Unión por la Patria aportó votos favorables.

“Es un acuerdo que, como peronista, reivindico”, admitió en aquella sesión el exfuncionario kirchnerista Agustín Rossi, uno de los que votó a favor. “Entiendo que este acuerdo fortalece al Mercosur, que lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista político internacional”, agregó.

Según consignó el Poder Ejecutivo, se trata de “el acuerdo más amplio y ambicioso alcanzado, respectivamente, por ambas regiones, lo que conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas”. Una vez que entre en vigor el documento, “Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, indicó la gestión de Milei.

A diferencia de este tema, la nueva Ley de Glaciares parece tener final abierto. Aunque Bullrich confiaba en reunir los votos, todavía no estaba cerrada la letra chica del proyecto, que busca ampliar los márgenes de explotación minera y habilitar la actividad en la zona periglacial. Las provincias más interesadas en flexibilizar la normativa son Catamarca, Salta y Jujuy.

“No hay ninguna actividad que tenga tanto control desde audiencias públicas como la minería”, se quejó este miércoles el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, interesado en la explotación de litio. Sostuvo que el proyecto “le regresa derechos a las provincias”, que según la Constitución Nacional tienen potestad sobre sus recursos naturales.

En el interbloque de Mayans sostenían que Bullrich “no tiene los votos” para aprobar la ley. Pero a su vez había dudas sobre el posible apoyo de dos senadores peronistas de las provincias involucradas: los exgobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci, y de San Juan, Sergio Uñac. No participaron de la reunión que mantuvo la bancada, por supuestos compromisos previos.

El archivo de Juez

En la previa de la sesión, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro publicó en redes sociales un fragmento de la intervención de Luis Juez en el debate de la Ley de Glaciares en 2010. El “lilito”, que rechaza el proyecto del gobierno de Javier Milei, le reclamó al senador “que no cambie su posición según la ocasión”.

En el video, el ya entonces senador Juez defendió la ley impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner. “Vengo a defender el agua. Porque no estamos discutiendo de minería, estamos discutiendo de agua. Podemos discutir si queremos qué tipo de minería no queremos, y esta casualmente no la queremos, porque es contaminante. Solamente nosotros, los países periféricos, los ‘laboratoris de Dexter’ donde vienen a probar grandes empresas mineras vienen a probar este tipo de exploración”, dijo.

En su discurso, Juez argumentó: “No estamos todos defendiendo los mismos intereses. Yo a esta altura no me voy a poner un disfraz de hipócrita y creer que todos estamos peleando por lo mismo. Si estuviéramos todos defendiendo lo mismo, haría rato que esto ya sería ley, haría rato que la Argentina tendría una ley de protección de glaciares y periglaciares, ya tendríamos hecho el inventario hace rato sabríamos qué se puede explorar y explotar, qué está permitido y qué no está permitido”.

El viernes, nueva sesión

La actividad del Senado no se agotará el jueves: el viernes será el turno de la reforma laboral y de la Ley Penal Juvenil. Los dos proyectos están listos para ser convertidos en ley, algo que entusiasma al Gobierno de cara a la apertura de sesiones ordinarias del domingo. En el caso de la “modernización” laboral, el Senado aceptará el cambio que introdujo Diputados (la eliminación del artículo de licencias médicas).

Corresponsalía Buenos Aires.