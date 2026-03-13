Este viernes la feria más grande de Neuquén copa el Parque Jaime de Névares: shows y horarios del fin de semana

La ciudad de Neuquén será sede este viernes y sábado de una nueva edición del Neuquén Emprende y el Confluencia de Sabores, una propuesta que reunirá a más de 180 emprendedores, un patio gastronómico y shows en vivo en el Parque Jaime de Nevares.

Según informó la municipalidad, el evento forma parte de las actividades por el Mes de la Mujer y convoca a productores locales con stands de diseño, artesanías y manufacturas propias.

La feria más grande de Neuquén con emprendedores, gastronomía y música en vivo

La propuesta central será Neuquén Emprende, con más de 180 stands de productos elaborados por emprendedores neuquinos, sin reventa. Habrá diseño, decoración, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, encuadernación y artesanías.

El Parque Jaime de Nevares será el escenario de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores este fin de semana.

El festival Confluencia de Sabores sumará un patio gastronómico con 30 carros de comida, desde lomos y pizzas hasta shawarma. También habrá un sector de fuegos para carnes a las brasas y 10 puestos de jugos, cervezas artesanales y destilados regionales.

Horarios de shows confirmados para el fin de semana en el parque Jaime de Nevares

Este viernes la programación de espectáculos comenzará a las 19.15 con el show infantil de Joaquín Di Magic. A las 20 actuará Belu Misson, a las 21 Carmesuit y a las 22 cerrará Skinnys.

El sábado la agenda continuará a las 19.30 con un taller de afroperuano. A las 20 se presentará Erika Sofía, a las 21 Lunamítica y a las 22 tocará Acid Pair en el escenario del Parque Jaime de Nevares.