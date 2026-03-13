Este viernes la feria más grande de Neuquén copa el Parque Jaime de Névares: shows y horarios del fin de semana
El festival Confluencia de Sabores y el Neuquén Emprende vuelven al Parque Jaime de Nevares este fin de semana con más de 180 emprendedores, gastronomía regional y shows en vivo.
La ciudad de Neuquén será sede este viernes y sábado de una nueva edición del Neuquén Emprende y el Confluencia de Sabores, una propuesta que reunirá a más de 180 emprendedores, un patio gastronómico y shows en vivo en el Parque Jaime de Nevares.
Según informó la municipalidad, el evento forma parte de las actividades por el Mes de la Mujer y convoca a productores locales con stands de diseño, artesanías y manufacturas propias.
La feria más grande de Neuquén con emprendedores, gastronomía y música en vivo
La propuesta central será Neuquén Emprende, con más de 180 stands de productos elaborados por emprendedores neuquinos, sin reventa. Habrá diseño, decoración, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, encuadernación y artesanías.
El festival Confluencia de Sabores sumará un patio gastronómico con 30 carros de comida, desde lomos y pizzas hasta shawarma. También habrá un sector de fuegos para carnes a las brasas y 10 puestos de jugos, cervezas artesanales y destilados regionales.
Horarios de shows confirmados para el fin de semana en el parque Jaime de Nevares
Este viernes la programación de espectáculos comenzará a las 19.15 con el show infantil de Joaquín Di Magic. A las 20 actuará Belu Misson, a las 21 Carmesuit y a las 22 cerrará Skinnys.
El sábado la agenda continuará a las 19.30 con un taller de afroperuano. A las 20 se presentará Erika Sofía, a las 21 Lunamítica y a las 22 tocará Acid Pair en el escenario del Parque Jaime de Nevares.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar