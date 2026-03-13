Neuquén creó la primera base de datos de seguridad del Parque Industrial: cómo funcionará

La información de la base de datos surge de las memorias técnicas de incendios. Foto: archivo Florencia Salto.

La municipalidad de Neuquén desarrolló la primera base de datos que concentrará información sobre las medidas de seguridad y prevención de las empresas del Parque Industrial.

Esta iniciativa, impulsada por la subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana, buscará que Defensa Civil pueda entregar la documentación necesaria a los organismos de seguridad ante situaciones de riesgo como accidentes o incendios.

Qué información tiene la base de datos y cómo se solicita

Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, contó a Diario RIO NEGRO que la información de la base de datos surge de las memorias técnicas de incendios.

«Es un documento obligatorio que brinda información relacionada a la empresa: el rubro, qué materiales maneja, dónde los acopia, cuál es la superficie del terreno, cuáles son las medidas de seguridad que adopta, qué sistema de extinción de fuego tiene», aclaró.

Aseguró que estos datos «pueden ser necesarios para los organismos de seguridad, por caso, bomberos, policía, el SIEN, la Secretaría de Emergencia y Riesgo, el EPEN, CALF, Camuzzi» al momento de un accidente.

Detalló también cómo es el procedimiento: «al momento de ocurrir un evento cualquier organismo puede llamar al 103, que es la línea de emergencia municipal que está activa 24 horas los 365 días, y solicitar información«.

Los datos incluyen la ubicación de la empresa, el croquis de los puntos de evacuación y dónde está el suministro de energía.

El funcionario anunció que la base de datos ya se encuentra en funcionamiento y que están cargados los datos de más de la mitad de las empresas del Parque Industrial. «No fue sencillo porque algunas no tenían actualizada la base de datos, entonces hubo que pedirles que la adecuen a la realidad», explicó.

Mejorar las respuestas ante emergencias

«Muchas veces los bomberos reciben un llamado de un incendio en una empresa de Parque Industrial y tiene que saber si es en Parque Industrial Este u Oeste y en el caso de equivocarse de camino pierden tiempo. Lo mismo le pasa al SIEN«, mencionó el subsecretario.

Recordó tambien que cuando fue el incendio de la empresa Tiser en 2020 «había acopio de aceite mineral en en gran magnitud y bomberos no lo tenía informado y nosotros no lo conocíamos desde Defensa Civil».

A partir de estas y más situaciones, el municipio decidió crear la base de datos. «Desde el área de Protección Ciudadana y Defensa Civil advertíamos que era algo que podíamos resolver porque la información la teníamos«, sostuvo Baggio.

Por último, el funcionario anticipó que, si bien este primer paso solo abarca a las empresas del Parque Industrial, también quieren incluir otras firmas de la ciudad. «Principalmente de rubros que tengan hipótesis de riesgo elevada, como pinturerías, lubricentros, talleres mecánicos», finalizó.