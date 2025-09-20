Esto es en off, la política nacional y regional en los pasillos

Una presentación ecuménica

El autor del libro Economía paso a paso, Fernando Spoliansky, llegó el auditorio del MNBA con una convocatoria diversa compuesta por un crisol de ideas. Además de los dueños de casa, el intendente Mariano Gaido, se vio a dirigentes de Fuerza Patria, la izquierda y de la derecha neuquina. Un éxito el libro.

El pis de Rolo no tenía nada raro

El gobernador Rolando Figueroa se hizo un narcotest a pocas horas de que la Legislatura sancionada la ley que solicita ese requisito para los empleados y funcionarios públicos. Para dar el ejemplo fue al Hospital, le hicieron hacer pis en un recipiente, y le entregaron el resultado. Dio todo negativo de estupefacientes.

Gloria Ruiz puso fin a su silencio

Desde el 19 de diciembre del año pasado cuando se la destituyó de su cargo, Gloria Ruiz se sumió en un llamativo silencio, incluso cuando decidió ser candidata a diputada por su partido.

Reapareció en un programa de televisión a pocas horas de que se definiera su presente judicial. Medida cuando le tocó apuntar, dijo que ignoraba las razones.

O Pepé era el fotógrafo o el del disfraz

Julieta Corroza dijo que había ido con Pepé Ousset a una estudiantina

“Con Pepé Ousset pasamos a saludar a los chicos que están disfrutando de la Estudiantina 2025, que reunió a más de 1200 jóvenes de escuelas secundarias de Plaza Huincul y Cutral Co”, escribió Julieta Corroza con la foto donde se ve que estaba al lado de alguien disfrazado. Entonces Pepé era el fotógrafo o el estudiante….

No le respetó la consulta previa a Roma

Roma es una pastor belga Malinois de 8 meses, que está en periodo de entrenamiento para investigar tráfico de drogas. Fue cedida por la Policía de Neuquén a la Policía Federal, como gesto de fortalecimiento y cooperación institucional. Esto lo informó el fiscal General del Poder Judicial de Neuquén, José Gerez.

Como se trata de un tema protocolar entre dos estamentos públicos se hizo un acto con autoridades de ambas fuerzas. ¿Qué pasó? cuando llegó el momento de entregar la correa con Roma a la Policía Federal, el animal no quería saber nada y se hacía entender con facilidad. Es más prefería quedarse con el fiscal y con sus orejas achatadas marcaba sus preferencias. Roma no se quería ir, contó. Dicen que tendría que haberla consultado en forma previa.

Los muñecos de Perrén

El candidato a diputado por la alianza La Neuquinidad Joaquín Perrén fue inviado a un estudio de radio en la ciudad de Neuquén a explicar su propuesta para las elecciones de octubre. En el estudio estaban los muñecos que posaron para la foto. Dicen que son réplicas de él y su compañera.

Río Negro

Apoyo a Weretilneck del sector pichettista

El gastronómico Roberto Vargas hizo público su apoyo al oficialismo. “Es la mejor alternativa”, aseguró el peronista, siempre ligado a Miguel Pichetto.

Roberto Vargas

Valoró los logros de la gestión de Weretilneck y, además, dijo no sentirse representado por el “kirchnerismo o de la anterior gestión de Alberto Fernández”.

El jefe comunal y un faltazo que no fue tal

El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández estuvo en el Salón Gris en el acto de Parques Industriales. Se mostró sonriente con el gobernador y los candidatos “verdes”. No participó en Regina del apoyo a la lista de Juntos de sus pares oficialistas y aliados. “No fue invitado, no se lo quiso exponer”, aclararon.

Daniel Hernández, intendente de Campo Grande (Archivo)

Pedro Pesatti: llegó tarde y se fue antes

El vicegobernador hizo su primera aparición pública tras la disputa con el gobernador Alberto Weretilneck. Fue en el marco de la consulta pública por la ampliación del Centro Cultural de Viedma. Llegó con el acto iniciado, recibió elogios del intendente Marcos Castro y se fue antes que terminara evitando cualquier contacto con la prensa.

Los empresarios se cortan solos

El complejo vínculo de los empresarios de Bariloche con la gestión municipal quedó en evidencia esta semana con la ausencia del intendente Cortés y su secretario de Turismo en actividades vinculadas al sector. Pero en la Cámara de Turismo, que celebró 40 años, aclararon que fue una decisión no invitar a nadie del sector público, ni siquera Scioli.

Los dirigentes empresarios

El intendente Castro y “siempre estuve” del lado de Alberto

El intendente viedmense Marcos Castro quedó en el medio del conflicto político entre el gobernador Alberto Weretilneck y su vice Pedro Pesatti. Pero, rápidamente, se alineó con el mandatario y no lo oculta. “Estoy donde siempre estuve porque fue Alberto quien me llevó a la función pública”, remarcó en declaraciones radiales y recordó sus inicios en Producción, con el exministro Haroldo Lebed.

El contundente despegue sorprendió en el sexto piso de la Legislatura, que reúne a Pesatti y sus inmediatos colaboradores. Ahí también se explicó esa actitud en su futuro, pues -como el jefe comunal aceptó en la charla radial- le “gustaría ir por otro mandato” al frente del municipio de la Capital Federal.

Aníbal y su equipo siguen con el dilema del color

El posteo de Aníbal Tortoriello

El consultor de los libertarios Federico Falco dejó en claro que el color violeta de LLA es prioridad e instruyó a Aníbal Tortoriello, el primer candidato a diputado que abandone su campaña con el tono naranja de su partido Creo. En parte lo tomó, pero algún viejo diseño de placa para redes sociales se filtró esta semana en su recorrida por el Alto Valle.