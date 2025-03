¡Estreno 2025!: de la Fiesta de la Confluencia y la Fiesta de la Manzana a un gran lanzamiento en marzo

RÍO NEGRO RADIO estrena programación 2025 este miércoles 5 de marzo. Quienes estuvieron en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén o en la Fiesta de la Manzana en Roca pudieron ver el trabajo en vivo y la previa a lo que será una programación con nuevos conductores, y más horas de información, regalos, música y, por qué no, chismecitos. La radio de la Patagonia trae muchas novedades.

FM 90.9 desde Neuquén

FM 91.9 desde Roca

rionegro.com.ar/radio-en-vivo/

App acá para Android, acá para iOS.

7 a 9: Vos Al Aire

No hay información de último momento que se les escape: desde un corte de ruta a un anuncio importante, este es el programa para comenzar el día. El economista Diego Penizzotto afinó la lupa y con la incorporación de la gran periodista Marilú Venier (no hay político que no la conozca) se preparan para un año electoral. Mientras La Libertad Avanza se prepara para su primera evaluación en las urnas, los gobiernos de Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y la Patagonia esperan hacerse fuertes desde sus armados provinciales y Vos A Diario les va a seguir todos los pasos.

9 a 11: Ya Es Tiempo

Rolo Martin y Jupa Fernández López se mudaron a RÍO NEGRO RADIO y traen en la valija su mirada picante. Para divertirse sin perder ni un minuto de actualidad, escuchar buena música y tomarse el tiempo para hacer las mejores entrevistas. ¿Irreverencia?: sí, tenemos, pero con altura.

11 a 14: El diario del mediodía

Angie López Fernández vuelve a los medios con RÍO NEGRO RADIO. La reconocida conductora se suma al aire que tradicionalmente comanda el querido Juan Moro y, juntos, son explosivos. El repaso de lo que pasó y el análisis de lo que vendrá, junto a las voces de nuestra comunidad que nos traen ideas para vivir mejor y probar caminos distintos.

14 a 15: En Foco

Cada día traemos una propuesta distinta para hacer foco y complejizar temas que nos rodean: energía, economía, política, turismo y más.

¿Un adelanto?: «La mano invisible», con Diego Penizzotto los martes nos tomamos una hora para entender, de verdad, cómo impactan los devenires económicos.

El clásico «Viejos Vinilos» también es de la partida. Los viernes junto a Ariel Padovani y Pablo Rizzuto tenemos una hora para deleitarse con música e información sobre bandas y artistas que hicieron historia.

15 a 17: Marca Patagonia

No va a quedar un lugar de la Patagonia sin recorrer y lo vamos a hacer a través de quienes viven en ellos. Para eso, convocamos a un experto: el Checho Arregui, periodista reconocido por sus programas viajeros. Se suma a su equipo Naira Torres Bel, la periodista del Diario RÍO NEGRO que seguro viste en algún evento o en algún corte de ruta, esa que te acompaña siempre en la calle. Turismo, historia, emprendimientos y todo lo que quienes están del otro lado quieran saber, en esta ruta de dos horas.

17 a 19: Subite Al Podio

Quienes practican o siguen cualquier deporte, los conocen: Cristian Hellou y Matías Vega vuelven a RÍO NEGRO RADIO. Toda la data del deporte regional más algunos toques argentos e internacionales. Línea directa con los protagonistas, entrevistas en el estudio y el podio como gran objetivo. ¿Te subís?