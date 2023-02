Estreno aprobado para los nuevos colectivos en la ciudad de Neuquén

Con 120 unidades en la calle, comenzó Cole, el nuevo sistema de transporte público de pasajeros de la ciudad de Neuquén con algunos problemas que surgieron con la puesta en marcha a las 5. Hubo unidades en las que no funcionaba la máquina lectora de la tarjeta Sube y, entonces, el traslado se hacía en forma gratuita. Al menos dos unidades sufrieron averías mecánicas y no pudieron completar los recorridos. La aplicación para saber horarios y recorridos tuvo un colapso. De todas formas el servicio obtuvo un ok por parte de los usuarios.

La inauguración oficial del nuevo sistema se realizó en Novella y Necochea donde tiene su cabecera la línea 8, una de las más utilizadas, junto a otras tres recién incorporadas. En la habilitación del servicio no estuvo el intendente Mariano Gaido quien fue reemplazado por la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero.

El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la municipalidad de Neuquén, Santiago Morán, explicó a Río Negro que “es habitual que pueda pasar algún desperfecto mecánico”, ya que aseguró que al ser nuevos faltan ciertos ajustes. “Ocurrió, pero ya está resuelto y volvió a funcionar”. También mencionó que, en esos casos, las empresas tienen que acercarse con sus mecánicos y recuperarlos.

Con el correr de las horas se supo que otra unidad quedó parada sobre la calle Bahía Blanca en la zona centro de la capital provincial.

Continuarán los facilitadores en 14 puntos estratégicos de los recorridos para asesorar sobre la aplicación y las nuevas líneas Santiago Morán, secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano

Recordó que los coches tienen GPS para hacer el control desde Transporte de frecuencias y recorridos y “para que los pasajeros puedan saber en tiempo real cuando llega el colectivo a la parada”. Agradeció a los vecinos “por la paciencia” y a las nuevas empresas prestadoras y destacó que “estamos dejando atrás la historia”. Con el inicio del nuevo servicio trabajaron los facilitadores, el personal de la Municipalidad para asesorar a los usuarios.

“Son personas capacitadas por el área de Transporte que estarán hoy y el tiempo necesario al lado del vecino y vecina explicando cómo se baja la app COLE, el uso de la tarjeta SUBE, cómo es el nuevo recorrido y dónde buscar información. Están para contestar las preguntas”, contó Luciana de Giovanetti.

El personal estará presente “en los lugares de más concurrencia hasta el inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, donde también estaremos colaborando” y que se establecieron 14 puntos estratégicos en toda la ciudad para que el personal recepcione dudas y consultas de los usuarios.

Muy demandada fue la aplicación

Durante la primera hora que se largó la App para teléfonos celulares Cole, recibieron 1.000 descargas por parte de los usuarios. El secretario de Movilidad Santiago Morán dijo que si bien presentó algunas demoras, el sistema funcionó y brindó la información sobre los recorridos y horarios.

Además, adelantó que esperan en las próximas horas o días poder tener disponible la App para celulares que tienen AppleStore. Algunos colectivos funcionarán sin la validadora Sube que sirve para cobrar el pasaje. Explicó que es porque las máquinas tienen que ser colocadas por operarios de Sube y que recién el martes pudieron entregar las correspondientes al anterior sistema de colectivos.

Explicó que continuarán con facilitadores en algunos puntos de la ciudad para brindar información acerca de los recorridos, cómo bajar la App, las nuevas líneas y horarios, durante tres turnos: de 7 a 9; de 12 a 14 y de 18 a 20. Detalló que mantendrán esto hasta el inicio del ciclo lectivo.