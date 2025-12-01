Estudian un cometa que tiene un comportamiento inusual: «Una teoría conspirativa siempre es más interesante»

El cometa 3I/ATLAS atrae las miradas de los astrónomos en todo el mundo y genera todo tipo de especulaciones. No es para menos. Se trata del tercer objeto que proviene del exterior del sistema solar que se ha descubierto hasta el momento.

Los especialistas lo han categorizado como un objeto interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital (su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol); es decir que proviene desde afuera del sistema solar.

El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, fue el primero en observar el cometa el 1 de julio de este año. Desde entonces, fue rastreado por los astrónomos en todo el mundo y un científico de Harvard hasta se animó a sugerir que no se trata de un cometa sino de «tecnología alienígena por su trayectoria, composición y otros factores».

«Este cometa es el tercer objeto que viene de forma interestelar y, por lo tanto, llama mucho la atención. Por eso, se espera que pase cerca de la Tierra para estudiarlo bien. Si uno recuerda el Cometa Halley describía una órbita elíptica: cuando pasa cerca del Sol se sublima el gas y genera la cola del cometa, tal como lo conocemos. En este cometa, en particular, se vieron anomalías y particularidades que despertaron diferentes hipótesis«, detalló Javier Fabris, presidente de la Asociación de Astrónomos de Bariloche.

Según el astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, el comportamiento del 3I/Atlas está asociado a una nave espacial diseñada para operar dentro del sistema solar ya que «ese recorrido es parte de una maniobra deliberada y no un movimiento habitual de un cometa empujado por la sublimación del hielo a medida que se acerca al Sol».

Fabris recalcó que «Loeb es un especialista de renombre en objetos negros», pero consideró que «su hipótesis de un objeto tripulado por extraterrestres es descabellada y generó todo un revuelo amarillista». «Es cierto que este cometa tiene particularidades que reforzó la teoría de un plan de inteligencia extraterrestre: viene en paralelo al plano del sistema solar y en el momento más cercano al Sol quedó en oposición a la Tierra. De repente, tuvo emanaciones de propulsión de gas que se sublima por la radiación solar que han cambiado su velocidad. Hubo gente que decía que aceleraba o desaceleraba por quien lo tripulaba», advirtió.

Fabris rescató el análisis de un astrofísico español, Javier Santolalla, en su blog: «Lo que propone este divulgador científico español es que si no fuera por las hipótesis delirantes, la ciencia no hubiera avanzado nunca. El campo de las hipótesis está pensado para que sea arriesgado y delirante«.

Sin embargo, admitió también que «quienes hacemos divulgación luchamos contra fuentes de información que distorsionan con titulares. Después, intentan reparar, pero ya es tarde«. «Hoy hay gente que se quedó con lo primero que escuchó y armó un sistema de creencias de donde no sale. Es como el movimiento antivacunas: está recontra comprobado que las vacunas funcionan para erradicar enfermedades, pero hubo personas que asumieron algo y dejaron de vacunar a sus hijos con el riesgo de enfermedades que esto conlleva. Esto, a otra escala, sigue siendo igual de peligroso», concluyó.

Tres casos, poca estadística

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar que se detecta viajando a través del sistema solar. Los otros fueron cometas llamados 1I/’Oumuamua, detectado en 2017, y 2I/Borisov, descubierto en 2019.

El investigador independiente del Conicet en Viedma, Juan Facundo Albacete Colombo, puntualizó que tiene particularidades respecto de los otros dos aunque aclaró que «con solo tres casos, tampoco se puede hacer mucha estadística».

A partir de esta reciente observación, todas las agencias espaciales del mundo comenzaron a investigar el cometa. Albacete Colombo advirtió que hay «un protocolo de seguimiento de distintos observatorios de todo el mundo para ver si el objeto se mueve en forma errática. Pero solo para estudiarlo«.

«Lo cierto es que tiene una alta velocidad de movimiento: casi 68 kilómetros por segundo (los otros dos, tenían menos de la mitad)«, puntualizó este profesor de la carrera Matemáticas de la Universidad Nacional de Río Negro.

También se refirió a «la teoría de la nave extraterrestre que ingresa al plano de la órbita del sistema solar dice que es para investigar el planeta». «Si hubiese sido diseñada para esto -añadió-, ¿por qué pasar tan lejos del planeta Tierra que tiene condiciones de habilitabilidad? Pasó algo más cerca de Marte (30 millones de kilómetros) y Júpiter. Loeb es un científico que ha trabajado cuestiones interesantes a lo largo de su vida; ahora ha tenido una postura extralimitada». Dijo que «el ser humano tiende a adjudicarse que todo lo que ocurre en la naturaleza es por nosotros».

El investigador aseguró que el 19 de diciembre será la fecha de máximo acercamiento del cometa a la Tierra, a 145 millones de kilómetros. «Es casi la misma distancia del Sol», dijo.

También advirtió que la composición química del cometa es distinta ya que tiene mucho contenido de níquel, no tanto de hierro.

«Ha tenido como explosiones de luminosidad, lo que significa que ha estado congelado a lo largo de toda su existencia. La edad estimada es entre 8.000 a 11.000 millones de años. Es el doble de la edad del Sol. Es un cometa muy viejo«, mencionó.

Señaló que «probablemente, la estructura interna de esos elementos congelados, al pasar tan cerca del Sol, producen rupturas, se quiebran, se fragmentan. Los cambios de trayectoria probablemente tengan que ver con el objeto visible, pero se va desprendiendo masas que no se ven. Entonces que cambia la trayectoria es una verdad a medias».

Por último, Albacete Colombo reflexionó sobre la justificación de sucesos en la ciencia, a través de «teorías locas y extremas»: «Existe tanto negacionismo sobre ciertos hechos y la influencia del ser humano en el cambio climático, por ejemplo, y a la vez, somos capaces de desvirtuar un evento natural y hacerlo pasar por una teoría conspirativa que siempre es más interesante«.