Estudiantes de Roca lograron una destacada actuación en las olimpiadas de ciencia en Mendoza

«Disfrutar hacer ciencia», es el lema que hace años impulsan los directivos del Instituto Nuevo Siglo en Roca. Y es la esencia de esa misma máxima la que permitió que esta semana sus estudiantes fueran reconocidos con primeros puestos en la Olimpíada Argentina de Ciencias Junior, evento organizado por la Universidad Nacional de Cuyo.

«Yo no me esperaba un tercer premio, confiaba en mis resultados pero no tanto», confesó Santiago Aubone, uno de los jóvenes premiados, en diálogo con este medio. La competencia tuvo lugar el lunes en la sede de la Casa de Altos Estudios, en Mendoza.

El chico de quince años y su compañera Emilia Peart, lograron entrar en el podio de la segunda categoría de las olimpiadas. Para ello, debieron enfrentarse a más de 160 alumnos de segundo, tercer y cuarto año de colegios secundarios de todo el país.

«La ciencia me parece muy interesante, en un futuro quiero seguir una carrera relacionada con esto» Santiago Aubone, alumno Instituto Nuevo Siglo

«Cuando nos enteremos de la premiación fue un orgullo para nosotros. Más allá de lo educativo, tratamos de brindar herramientas para su vida de adultos. El crecimiento personal en estas instancias es enorme, aprenden a ser autónomos y compartir con otros«, comentó con particular emoción Florencia Drachemberg, docente a cargo de la preparación de los alumnos.

Desde la institución reconocen que el éxito de esta participación corresponde en gran medida a la nutrida formación que le brindan a sus estudiantes en las áreas del conocimiento científico. Es que tratan de mantener actualizados sus planes estudio para las exigencias de una posterior vida universitaria.

Los jóvenes retornaron ayer, luego de varios días en la provincia cuyana. Foto gentileza

«Como escuela hace años tenemos por objetivo la calidad educativa y venimos paulatinamente introduciéndolos en la ciencia. Se fueron pensando los planes de estudio para acceder a estas instancias y a la universidad», añadió Drachemberg.

De hecho, esa metodología -implementada desde edades muy tempranas- también permitió que dos alumnos del nivel primario también accedieran a un tercer puesto en la categoría que congrega a chicos de sexto grado a primer año.

La olimpiada para este primer nivel trascurrió ayer, pero los resultados recién se pudieron conocer hoy. La noticia terminó por coronar una semana de amplia expectación para la comunidad escolar.

Dos alumnos del nivel primario también accedieron al podio en su categoría. Foto gentileza

En qué consiste la competencia

Las olimpiadas de la Universidad Nacional de Cuyo reconocen la excelencia en cuatro áreas del conocimiento: física, química, biología y matemática. Lo hace a través de dos instancias (una práctica y otra teórica) donde se ponen en juego los conocimientos de estas disciplinas a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Para poder llegar a esta instancia nacional, los estudiantes deben someterse a dos clasificatorias previas: una colegial y otra regional. En el caso del Alto Valle, el encuentro intercolegial se realizó semanas atrás en las propias instalaciones del Instituto Nuevo Siglo en Roca.

La competencia tiene una parte práctica en un laboratorio. Foto gentileza

Un premio estímulo

Acceder a los primeros puestos de la Olimpíada Argentina de Ciencias Junior, traza un hito trascendental para la formación académica. Es que esta clase de reconocimientos permite a aquellos jóvenes campeones acceder a becas totales en universidades privadas, o incluso solicitar intercambios en el exterior.