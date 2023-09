Promesa rota: qué pasó con el secundario para el pueblo sin adolescentes del norte neuquino

Este sector es dirección, preceptoría y asesoría pedagógica. No tienen escritorio, solo pupitres, ni calefacción. Foto gentileza.

El 23 de mayo de 2022 se inauguró el CPEM 97 en Los Miches. Por primera vez el pueblo del norte neuquino tenía un secundario y así evitaba que adolescentes de la localidad migraran hasta Andacollo o Las Ovejas para continuar sus estudios. Comenzó a funcionar en el salón de usos múltiples (SUM) de la escuela primaria 93, pero rápidamente el lugar quedó chico. La comunidad educativa viajó 489,8 kilómetros hasta Neuquén capital para pedir precisiones sobre cuándo empezará la obra. La propuesta del CPE fue alquilar tráilers y entregarle dos mapas como material didáctico.

«El año pasado funcionamos con la esperanza, y también con la promesa, de que se iba a empezar a construir nuestro edificio», afirmó Matildo Andrés, el director del CPEM 97.

Tienen 14 estudiantes en primer año, 15 en segundo y esperan recibir no menos de 17 en 2024 (el número de ingresantes se estima en función de quienes están en condiciones de egresar de séptimo grado).

El SUM se adaptó. Cuando el grupo de primero pasó a segundo, la escuela 93 les prestó un aula que tenía libre en el turno tarde para que cursaran. A los chicos y chicas de tercero ya no habrá rincón para apiñarlos. Las áreas administrativa, de docencia y dirección están en espacios sin ventilación ni calefacción. Usan los pupitres como escritorios.

El director agregó: «la escuela no tiene más espacio para cedernos, no hay forma de adaptar el funcionamiento de la escuela, no hay locales para alquilar».

Aseguró que no tienen instrumentos musicales, hay una sola computadora para todo el personal y tampoco cuentan con equipamiento de laboratorio.

«Fuimos por un edificio y nos entregaron dos mapas»

Esta semana el director, junto a integrantes de la comunidad mapuche Antiñir- Pilquiñan, las familias de estudiantes y docentes se reunieron con representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE) para plantear el reclamo.

Andrés remarcó: «la escuela tiene una proyección muy interesante, un crecimiento rápido y queremos dar respuesta. Tenemos la totalidad de los espacios curriculares cubiertos, que es algo que no pasa ni en las ciudades como Chos Malal y Andacollo. Lo que fuimos a consultar es el estado del proyecto, el expediente del edificio».

Planteó que las respuestas «no fueron muy alentadoras. Fuimos por un edificio y nos entregaron dos mapas».

La comunidad educativa de Los Miches en el CPE. Foto gentileza.

«Está en la etapa de prototipo nuestro edificio y se comprometieron en noviembre a darnos una respuesta para donde funcionar, si a través de un trailer: si a través de la construcción de otro SUM de madera. Realmente a nosotros nos apura esto», dijo Andrés.

En la última oración del acta-acuerdo está escrito lo poco con lo que volvieron a Los Miches: «Para finalizar se hace entrega de material didáctico: 2 mapas».