Estudiantina 2025: son 1.200 los adolescentes de Cutral Co y Plaza Huincul que participarán

En una iniciativa diferente, la Estudiantina 2025 esta vez será una sola. La organización se unificó entre los dos municipios de Cutral Co, Plaza Huincul y la cooperativa Copelco, para que las y los alumnos se concentren en una sola propuesta. La celebración será desde el 12 al 19 de septiembre, en diferentes espacios, donde se concentrarán los 1.200 participantes de los 54 cursos. Los premios serán en dinero en efectivo desde el 1° al 3° puesto.

Delegados de los últimos años de los Cpem y las Epet de las dos ciudades fueron convocados para participar del sorteo de los colores que identificarán a cada uno en la competencia. En total, son 54 los cursos y 1.200 integrantes.

En el lanzamiento oficial, como la organización es de los municipios, los intendentes Ramón Rioseco (por Cutral Co) y Claudio Larraza (por Plaza Huincul) destacaron la importancia de aunar la celebración y evitar que los adolescentes se dividan para ver dónde pueden participar. Agradecieron que la cooperativa Copelco, también se haya sumado a la iniciativa.

Los jefes comunales les dijeron a las chicas y chicos que se diviertan mucho y disfruten porque es una de las mejores etapas. Luego, pidieron a docentes y familias que los acompañen, a la vez, refirieron que hay un acuerdo firmado con el reglamento y las pautas de conducta que se deberán cumplir.

Las disciplinas en las que competirán los participantes son expresión artística, fútbol mixto, voley mixto, juego Quemados, preguntados y maratón con el cierre. Empezará el 12 y concluirá el 19 de septimbre. En cuanto a los premios, se informó que se trata de dinero en efectivo.

El 1° premio significará $10 millones; el 2° será de $5 millones y el 3° de $ 2,5 millones. También destacarán a la mejor mascota, hinchada y la bandera que identifique a cada curso.

El lanzamiento de la Estudiantina 2025 fue en el auditorio de la cooperativa Copelco. (Foto: gentileza)

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural de Cutral Co (la disciplina expresiones artísticas); el fútbol mixto será en las canchas de Plaza Huincul; el voley mixto en el gimnasio municipal de Cutral Co; el juego Quemados en Huincul; el concurso Preguntados en el centro Cultural y la corrida que se hará el 19 es en Huincul, con la delimitación de un circuito que podrá ser de 4 kilómetros.

Las autoridades dejaron en suspenso el anuncio de la presentación del número musical de cierre. Para este tipo de eventos se suele convocar a figuras musicales del orden nacional y que brindan un espectáculo gratuito. Sin embargo, en esta ocasión no se adelantó.