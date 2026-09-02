Abusó sexualmente de una niña en Neuquén y pasará más de 9 años preso

Un tribunal colegiado condenó este miércoles a R.R.C. a la pena de 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo culpable de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años con la que convivía en un domicilio de la capital de Neuquén. La identidad del condenado se mantiene en reserva para preservar la intimidad y protección de la víctima.

La resolución fue dictada por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina, y la jueza Natalia Pelosso, durante la audiencia de lectura del veredicto celebrada en la Ciudad Judicial. La sentencia completa con los fundamentos correspondientes será notificada a las partes en el plazo legal establecido.

Los agravantes y la responsabilidad penal

El hecho juzgado ocurrió entre marzo y junio de 2020. R.R.C. fue declarado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, también agravado por la convivencia.

Durante el juicio de cesura desarrollado el pasado 31 de agosto, el fiscal del caso Gastón Medina había requerido una pena de 11 años de prisión. Para sostener el pedido, Medina expuso como agravantes la grave afectación provocada en la menor, la brecha generacional, el aprovechamiento del contexto de vulnerabilidad socioeconómica y familiar, y el uso de violencia y amenazas para cometer los dos ataques independientes. Como único atenuante, la fiscalía contempló la falta de antecedentes penales del imputado.

Por su parte, la representante de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo, había solicitado la imposición de 12 años de cárcel. Finalmente, las magistradas y magistrados valoraron los agravantes presentados por las partes acusadoras y fijaron la condena definitiva en 9 años y 6 meses de prisión efectiva.