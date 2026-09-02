Caputo ratificó que Argentina cumplirá las metas con el FMI y descartó preocupación en EE.UU. por la morosidad

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina cumplirá «sin problemas» las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante su participación en la cumbre del G20 de Finanzas celebrada en Asheville, Carolina del Norte, el funcionario remarcó que el organismo multilateral no tiene «ninguna preocupación» sobre la marcha del programa económico argentino.

En una entrevista concedida al diario La Nación durante su paso por Asheville, Caputo precisó que la meta fiscal se cumplirá incluso sin contemplar futuras liquidaciones. «Si incluís las ventas de activos, en realidad vamos a estar sobrecumpliendo cómodamente. Pero aun sin tener en cuenta las ventas de activos, vamos a estar cumpliendo la meta fiscal también», aseguró.

La próxima revisión del programa está prevista para el 31 de enero de 2027, instancia en la que el organismo evaluará el cumplimiento de los criterios de desempeño correspondientes al cierre de diciembre de 2026. Actualmente, la deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos US$ 58.115 millones, una cifra que representa el 34,6% del total de los créditos pendientes de cobro del organismo y consolida al país como su mayor deudor.

Argentina como «leading case» y el apoyo de Wall Street

En su balance sobre el foro multilateral, Caputo detalló que la Argentina se transformó en un ejemplo para el mundo y que hoy es considerada un «leading case». El ministro, que ofició como orador principal en la sesión específica sobre crecimiento global, relató a Infobae que muchos países reconocen sus problemas de déficit pero no se animan a implementar un ajuste de la magnitud del argentino. «La prueba de Argentina es muy buena, porque se hizo y se creció», argumentó.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, elogió públicamente el plan económico y el liderazgo político del presidente Javier Milei, a quien considera un factor clave del proceso. Este respaldo explícito también se manifestó durante la cena oficial del G20, de la cual participaron el presidente del JPMorgan, Jamie Dimon, el exfuncionario estadounidense Larry Kudlow y los ministros y embajadores de Italia, Francia, Japón y Polonia. Durante ese encuentro privado, Dimon calificó de «impresionante» el trabajo realizado por la administración local.

Caputo remarcó ante los líderes financieros que el país logró atravesar el período de ajuste sin generar una recesión fuerte. Citando un análisis del economista de Harvard Rafael di Tella, el ministro aseveró ante sus pares internacionales que, por primera vez, la Argentina heredó una situación económica terminal sin recurrir a la violación de contratos, planes bónex, corralitos, defaults o confiscaciones de depósitos.

Qué dijo Caputo sobre la morosidad

La relación entre el jefe de la cartera económica y Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, se mantiene fluida y de extrema confianza. Georgieva es una aliada clave en el directorio del organismo, ya que resultó fundamental para conceder dos exenciones (waivers) sucesivas a la Argentina tras el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas.

Hace apenas un mes, durante su visita al país, la titular del Fondo había destacado el «progreso macroeconómico y de estabilidad financiera», momento en el que descartó la necesidad de otorgar financiamiento adicional al programa vigente.

En Asheville, el ministro subrayó que ni Georgieva, ni el director general adjunto del FMI, Dan Katz, ni el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, le formularon preguntas o reclamos sobre la inflación, el déficit o el aumento de los créditos en mora en Argentina. «No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada», enfatizó Caputo a Infobae al ser consultado sobre la morosidad crediticia.

Además, agregó que tanto desde el Tesoro estadounidense como desde la cúpula del Fondo se muestran optimistas y sin inquietudes sobre la hoja de ruta del Gobierno.

Agenda geopolítica y próximos compromisos

En el ámbito estrictamente bilateral, Caputo mantuvo un encuentro a solas con Bessent donde priorizó consultar la visión de la Casa Blanca sobre la geopolítica global y el impacto del conflicto actual en Medio Oriente, entendiendo que Estados Unidos es una pieza central para la resolución de ese shock externo.

Tras concluir su agenda en un evento que por primera vez invitó formalmente a referentes del sector privado, el ministro regresó a Buenos Aires en un vuelo comercial. Según adelantó al cierre de su gira, tiene confirmada su futura participación en la Argentina Week en París y en la Asamblea anual del FMI que se desarrollará en Bangkok.