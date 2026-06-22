Éxito en Cipolletti: la Feria Semilla Mundialista convocó a más de 10.000 personas.

Durante tres días, el Parque Rosauer volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del Alto Valle. La Feria Semilla Edición Mundialista reunió a más de 10.000 personas entre el viernes y el domingo, consolidándose como una de las propuestas gastronómicas, culturales y productivas más convocantes de la región.

La temática vinculada al Mundial 2026 atravesó gran parte de las actividades programadas, sumándose a la tradicional presencia de productores regionales, emprendedores, artesanos, foodtrucks y artistas locales. La propuesta contó además con la participación de la Feria de Economía Social de la Municipalidad de Cipolletti, fortaleciendo el espacio destinado al desarrollo y promoción del trabajo local.

Tres días de actividades para toda la familia

La feria abrió sus puertas el viernes con una importante afluencia de visitantes que recorrieron los distintos stands instalados en el predio. Los espacios gastronómicos, los emprendimientos regionales y las propuestas recreativas marcaron el inicio de un fin de semana que tuvo como escenario principal al Parque Rosauer.

La primera jornada cerró con la presentación musical de Nadhir Suárez Dúo, que acompañó una noche en la que el público respondió desde temprano.

El sábado fue uno de los días más intensos. Una de las grandes atracciones fue la paella gigante elaborada por integrantes de la Peña La Baraja de Ingeniero Huergo, quienes prepararon más de 200 porciones para compartir con los asistentes. La propuesta despertó gran interés entre los visitantes, que siguieron de cerca todo el proceso de elaboración.

La pasión futbolera también tuvo su espacio. Jugadores del Club Cipolletti participaron de una charla abierta con vecinos y luego compartieron actividades de fútbol tenis junto a niños y familias que se acercaron al predio.

La programación incluyó además presentaciones artísticas, entre ellas el espectáculo del elenco de baile urbano del Centro Municipal de Danzas (CEMUD), mientras que el tradicional Sunset Semilla acompañó el atardecer con la música del DJ Gabriel Salazar. La banda Corazón de Melón fue la encargada de cerrar la jornada con un show que hizo bailar a cientos de personas.

Figuritas, trivia y premios para los visitantes

La temática mundialista tuvo uno de sus puntos más fuertes durante el domingo. El intercambio de figuritas del Mundial 2026 volvió a convocar a chicos, jóvenes y adultos, transformándose en uno de los espacios más concurridos de toda la feria.

Además, quienes participaron de las trivias de preguntas y respuestas vinculadas al fútbol y al Mundial pudieron llevarse figuritas para completar sus álbumes, generando un clima de juego e interacción permanente durante toda la jornada.

Otra de las actividades destacadas fue la clase magistral de tortas fritas organizada por la Escuela de Cocineros Patagónicos. Decenas de vecinos siguieron paso a paso la preparación de una de las recetas más tradicionales de la región y luego pudieron degustar parte de las más de 500 tortas fritas que fueron repartidas entre los presentes.

El cierre llegó nuevamente con el Sunset Semilla, que acompañó el final de una edición que superó las expectativas de convocatoria.

El stand de Diario RÍO NEGRO, entre los más visitados

Uno de los espacios que despertó gran interés fue el stand de Diario RÍO NEGRO, que recibió durante las tres jornadas a cientos de visitantes.

Además de la venta de ejemplares impresos, muchas personas aprovecharon la oportunidad para sumarse a los sorteos vigentes por el Día del Amigo, entre ellos un equipo de fogoneros junto a Ignis, motos eléctricas junto a Liess Motos y los dos Toyota Yaris 0 kilómetro que se sortean junto a Nippon Car.

Durante el evento también se realizaron sorteos exprés con múltiples ganadores, lo que generó una participación constante del público. El espacio se convirtió además en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol gracias al intercambio de figuritas y las actividades recreativas vinculadas al Mundial.

Impulso para emprendedores y productores

Más allá de las propuestas recreativas, la Feria Semilla volvió a cumplir uno de sus principales objetivos: generar un espacio de visibilidad y comercialización para productores, emprendedores y artesanos de la región.

La presencia de decenas de proyectos locales permitió fortalecer el consumo de productos regionales y ofrecer una vidriera para quienes apuestan todos los días al desarrollo económico local.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó la importancia que adquirió el evento para la ciudad y valoró la masiva participación de vecinos durante todo el fin de semana.

Gabriela Martínez, organizadora del festival.-

Por su parte, la organizadora de la feria, Gabriela Martínez, celebró la respuesta del público y señaló que la temática mundialista aportó una identidad especial a una edición que volvió a mostrar el crecimiento de la propuesta.

Con entrada libre y gratuita, una amplia oferta gastronómica, actividades para todas las edades y una fuerte presencia de emprendedores y productores regionales, la Feria Semilla cerró una nueva edición dejando una cifra contundente: más de 10.000 personas participaron de un fin de semana que volvió a convertir al Parque Rosauer en el corazón de los encuentros comunitarios del Alto Valle.