Expo Rural de Neuquén en Junín de los Andes | Educación, prevención y unidad: los ejes de la Sociedad Rural en 2025

Ante la presencia del Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, del Intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, y de un grupo numeroso de autoridades provinciales y de distintos municipios neuquinos, Cecilia de Larminat, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, brindó su discurso en la inauguración de esta 82ª Expo Rural de Neuquén, 14ª Exposición de Caballos de la Patagonia, y la Expo Ovina. Las tribunas estaban colmadas de socios y asistentes.

“Buenos días a todos, otra vez, como cada año en estas fechas, tenemos el orgullo de abrir las tranqueras del predio de la Sociedad Rural de Neuquén para recibirlos y celebrar un año más de trabajo en el campo, haciendo honor a este estilo de vida tan nuestro de productores agropecuarios, que hemos elegido junto a nuestras familias y que tenemos el deber de cuidar y defender. Bienvenidos a todos”, comenzó de Larminat, quien destacó a lo largo de su alocución algunos de los principales temas que preocupan y ocupan al sector. Lo más destacado que dejó su discurso inaugural:

“A nivel climático, este ha sido un año bueno, con precipitaciones en invierno que trajeron aparejada una primavera con buen pasto, sobre todo en la zona de cordillera y precordillera. Por supuesto hay zonas que han sido más beneficiadas que otras por las lluvias y harían falta más años con precipitaciones normales para revertir los efectos de las sequías prolongadas que hemos sufrido en toda la región. Esta importante cantidad de pasto producto de la buena humedad invernal en los campos, rápidamente se convierte en combustible fino, que, sumado a temperaturas cada vez más altas que generan falta de humedad, elevan los riesgos de incendio”.

Los incendios nos afectan a todos; el fuego no discrimina. Pero a veces puede generar divisiones. Es imprescindible dejar de lado las diferencias y unirnos y organizarnos para prevenir y combatirlos en conjunto: particulares, privados, públicos, organismos nacionales, provinciales, ONGs». Cecilia de Larminat, presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, brindó su discurso en la inauguración de esta 82ª Expo Rural de Neuquén

“Todos debemos tirar para el mismo lado. Por estadística, el 95% de los incendios son causados por el ser humano, por negligencia o por intención deliberada. Condenamos enfáticamente a quienes, por la razón que sea, son capaces de generar semejantes desastres, poniendo en peligro nuestro patrimonio natural, nuestros bienes y nuestras vidas. Esto nos deja claro que hay mucho por hacer y trabajar.”

“El secreto está en la prevención, y esto requiere comunicación, concientización y hablar todos el mismo idioma. La responsabilidad no es solo del Estado, sino de todos nosotros. Como productores, debemos capacitarnos, equiparnos, trabajar en conjunto, tener protocolos claros, comunicarnos y estar atentos. Es imprescindible la alerta temprana y saber qué hacer (y qué no) desde el primer momento. Recordemos que la provincia se encuentra hoy en estado de Emergencia Ignea, por renovación de un decreto que tiene fecha de vencimiento próximo, que prohíbe prender fuego en cualquier lugar no habilitado especialmente para ello. Sería bueno que esta prohibición se transforme en una ley de vigencia permanente, que prevea y habilite la intervención inmediata de oficio de todos los agentes públicos y así asegurar su cumplimiento y utilidad”.

En su discurso, Cecilia de Larminat, compartió algunas de las acciones y gestiones que marcaron el rumbo de la Comisión Directiva durante 2024 y que proyecta su accionar hacia adelante: “En el plano productivo, La Barrera Fitozoosanitaria que corre acompañando los Río Barrancas y Colorado, que protege y asegura la continuidad del status sanitario máximo para la región patagónica tanto en ganadería como en fruticultura, nos tuvo trabajando todo el año pasado en conjunto con las federaciones de sociedades rurales de la Patagonia y en una misma línea con nuestros gobiernos provinciales, para garantizar su vigencia, buscar su eficiencia y de esta manera, trabajando junto a las autoridades de Nación, superar cuestiones coyunturales y avanzar hacia el mejoramiento de los estándares sanitarios de todo el país”.

“Uno de los ejes de la gestión de esta Comisión Directiva ha sido fortalecer la representatividad de la Sociedad Rural del Neuquén. Estuvimos presentes en distintos puntos de la provincia, convocando a reuniones de productores de distintas escalas de cada una de estas regiones. En este 2024 que pasó, fuimos a Guañacos, a Andacollo, a Picún leufú, a Zapala y a Loncopué; recogiendo inquietudes, problemáticas y también llevando propuestas concretas a cada encuentro, afianzando así la representación de todos los sectores del campo de la provincia y haciendo hincapié especial en la necesidad de aunar esfuerzos desde el sector privado para lograr el crecimiento individual y autónomo de los productores, y de esa manera, aportar al desarrollo integral. Siguiendo esa línea de acción, este año hemos querido convocar e invitar a la 9na edición de la Mesa del Campo Neuquino, en nuestra predio de la SRN, a todos esos productores que nos recibieron en sus lugares, a fin de conversar y diagramar juntos la agenda de trabajo para este año 2025”.

“Creemos que el trabajo en equipo es fundamental para mantenernos unidos como sector y lograr el progreso que anhelamos. Si estamos unidos, comunicados, integrados, abiertos a propuestas y trabajamos juntos podemos lograr las metas que nos guían: que en el campo podamos vivir de nuestro trabajo y crecer con esfuerzo propio, apostando a un presente y futuro de arraigo y progreso, cuidando nuestro recurso para las próximas generaciones”.

“Este año pasado hemos adelantado la fecha de nuestra Expo Bovinos, ahora es sobre fines de octubre, para ajustarnos mejor a la demanda de los ciclos productivos. La gran cantidad de hacienda presentada y la cantidad de manos levantadas en el remate de reproductores, nos dan la pauta de que el cambio de fecha fue una decisión acertada”.

“Otra importante línea de trabajo que encaró la Sociedad Rural de Neuquén, tiene que ver con la educación y capacitación en trabajos rurales. Estamos convencidos que la formación de mano de obra capacitada contribuye de muchas maneras al sector: le da herramientas a la gente de campo para conseguir un mejor trabajo o para ejercer un oficio que le permita crecer de modo independiente. Esto genera arraigo y desarrollo digno, autónomo y propio, da mejores expectativas de futuro para las familias y ayuda al progreso de toda la comunidad”.

“Algo que sin dudas marcó un punto destacado en este año y lo vieron todos quienes estuvieron en la exposición de octubre, fue la realización del Concurso Tromen, un programa educativo juvenil original e inédito, de recría, preparación y muestra de reproductores, que busca promover en los jóvenes el trabajo de campo y sus rutinas, fomentar la actividad de cabaña dando valor a sus procesos básicos y transmitir metodologías de trabajo modernas, teniendo en cuenta el bienestar animal, la toma de datos y la gestión administrativa del proceso”.

“Desde hace ya varios años se realizan aquí, en nuestro predio, en coincidencia con nuestros eventos ganaderos, las Mesas del Campo Neuquino, instancias de diálogo y trabajo sobre los temas comunes que involucran al sector rural. El año pasado, en enero, abril y octubre, nos hemos reunido con autoridades y funcionarios de distintas áreas: Producción, Tierras, Seguridad, Fauna, Recursos Hídricos, Infraestructura, Manejo del fuego, Vialidad Provincial, Policía, CIPPA, BPN, etc. analizando los puntos pendientes y trazando líneas de trabajo para seguir avanzando. En octubre, en el marco de la Expo Bovinos, hemos podido reunirnos además con integrantes del Poder Legislativo de la provincia: los diputados de la Comisión de Producción, ya que hay cuestiones que se traban por no contar con normas actualizadas o acordes a los tiempos que corren, coincidiendo con ellos en la necesidad de mantener una agenda conjunta y de ágil comunicación para así acelerar los tiempos de resolución de los procesos, tan lejanos a veces de las necesidades de los ciudadanos”.

Luego de Larminat compartió con los presentes algunas preocupaciones que datan de hace tiempo: “La eterna y peligrosa presencia de animales sueltos (gran mayoría orejanos) en las rutas neuquinas durante todo el año, la ya habitual comercialización ilegal de carne, facilitada hoy por el uso de redes sociales, proveniente de faena clandestina, a veces consecuencia de algún delito de abigeato o furtivismo” son temas a trabajar.

“Vivimos en tiempos donde los cuatreros y furtivos se mueven con facilidad, aprovechándose del esfuerzo y la propiedad ajena con total impunidad. Las fuerzas de seguridad, policía, brigadas rurales y guardafaunas han redoblado sus esfuerzos y nos consta. Pero de nada sirve que se detenga a estos delincuentes si desde la Justicia no se le da la importancia que merece la seguridad en el campo. Vivimos en lugares alejados del auxilio inmediato, muchas veces en zonas sin señal y esta inseguridad amedrenta a las familias que viven en el campo, llegando a pensar en dejar sus puestos y mudarse a la ciudad. Debemos ocuparnos de coordinar esfuerzos entre las fuerzas de seguridad y la Justicia, de lo contrario, el mensaje que estamos dando a los delincuentes es que sigan así, total no pasa nada. Como se dice a menudo: “entran por una puerta y salen por la otra”. Hemos intentado gestiones con la Fiscalía General de la Provincia, para que se cree una Fiscalía Especial dedicada a los Delitos Rurales”.

“El año pasado en esta misma tribuna, tras el pedido de la Sociedad Rural de Neuquén, se anunció el Plan de Titularización de Tierras Fiscales. Nos consta que están trabajando en eso y que ha habido avances. Queremos destacar la presencia histórica en esta Exposición del stand de la Dirección Provincial de Tierras que, durante estos 4 días, ha estado respondiendo consultas y asesorando a quienes tienen algún expediente en trámite, y agradecer a su Director por el informe al detalle de la situación provincial de superficies a regularizar y el estado de avance. Valoramos y agradecemos este acercamiento de suma importancia para los pobladores del interior. Esperamos que este proceso de regularización siga y se acelere sin detenerse, hasta lograr que cada poblador rural de la provincia se convierta en propietario de su tierra”.

“A nivel económico, la provincia cuenta y contará con años de bonanza debido al auge de inversiones y regalías del sector hidrocarburífero. Así cómo lo hemos expresado en ocasiones anteriores, es momento de hacer las grandes mejoras provinciales en infraestructura, que posibiliten la correcta función de las demás actividades de la matriz económica provincial. Escuelas, hospitales, caminos, asfalto, electrificación, conectividad, puentes, entre otras, son las necesidades de fondo, que debemos cubrir. En ese sentido, es primordial gestionar con el sector privado como impulsor, las líneas de créditos acordes a las necesidades, con la celeridad que ameritan, para que las empresas, los productores, los prestadores de servicios, el sector turístico, puedan actualizarse y generar el crecimiento que los neuquinos merecen”.

“Ya pasando a la esfera nacional, los argentinos hemos pasado otro año tumultuoso de cambios en el rumbo general del país, y con un gran esfuerzo como sociedad integral, estamos

intentando encontrar un camino en el que entremos todos y que nos conduzca a esa Argentina

de trabajo, producción y crecimiento que todos anhelamos. Ojalá todo este esfuerzo valga la

pena y realmente podamos salir adelante. Celebramos la baja de retenciones anunciada hace unos días y otras medidas tomadas por el gobierno nacional en ese sentido. Creemos que es el camino hacia una Argentina productiva, exportadora, con más empleo y menos pobreza, con arraigo y desarrollo en el interior. Aún falta mucho, pero creemos que vamos por la huella correcta”.

“Sobre el final, queremos anunciar algo que nos llena de orgullo y promete continuidad en el trabajo a futuro de la Sociedad Rural de Neuquén: hace ya un tiempo se venía gestando y hoy ya es una realidad la conformación de un Ateneo de jóvenes de la SRN. En breve elegirán sus autoridades y funcionarán según su reglamento interno, interiorizándose, apoyando y colaborando en las actividades de la “comisión de los grandes” y proponiendo sus propias acciones, además de relacionarse con otras organizaciones juveniles similares de otras rurales del país. Con gran alegría podemos decir que la Sociedad Rural del Neuquén tiene recambio futuro para rato”, finalizó.