Expo Vocacional 2026 en Neuquén: vuelve la feria educativa con tres ediciones, en qué fechas y dónde se hará

Vuelve en Neuquén la Expo Vocacional, Tiene un cronograma ya definido para este 2026. Se hará en Chos Malal, Zapala, y la capital provincial, con fechas en mayo, agosto y septiembre.

Es una propuesta del Gobierno de la Provincia de Neuquén organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de ECyDENSE.

Expo vocacional 2026 en Neuquén: en qué fechas y ciudades se hará

Según precisaron desde el Ejecutivo provincial, se hará el evento los días 5 y 6 de mayo en Chos Malal; el 26 y 27 de agosto en Zapala; y del 9 al 11 de septiembre en Neuquén Capital. El fin es acercar las opciones educativas terciarias y universitarias a estudiantes de todas las regiones, «fortaleciendo la descentralización y la equidad en el acceso a la educación».

La ministra Josefina Codermatz señaló que creen «profundamente en el acompañamiento a nuestros jóvenes en el momento de decidir su camino. La Expo Vocacional no solo acerca carreras y oficios, sino que abre posibilidades, despierta vocaciones y fortalece el desarrollo de toda la provincia desde una mirada inclusiva y federal”.

En la misma línea, el vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, remarcó que “la Expo es una política pública muy definida, planificada para acompañar una etapa muy trascendente, como es el fin de los estudios de nivel medio. El objetivo de cada año es enriquecer la propuesta un poco más, incentivando la formación terciaria y universitaria, simplificando el acceso a nuevas herramientas y ampliando la información tan valiosa a la que se accede visitando cualquiera de las ediciones”.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del Ministerio de Educación y, señalaron que el Consejo Provincial de Educación (CPE) contará con un espacio para la exposición de su amplia oferta académica.

En este marco, también habrá un espacio específico para el programa de Becas Gregorio Álvarez, reconocido recientemente por la UNESCO como una herramienta clave para acompañar a estudiantes y garantizar la continuidad de sus estudios.

Qué es la Expo Vocacional de Neuquén y qué ofertas educativas reúne

Se trata de uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa, consolidado como una referencia para estudiantes próximos a egresar del nivel medio.

Quienes participan de la “Experiencia Expovocacional” no solo acceden a una amplia variedad de alternativas de estudio superior -cursos, carreras técnicas, de grado y posgrado-, sino que también cuentan con espacios de charla y orientación vocacional con herramientas útiles para la toma de decisiones.

Como cada año, se harán presentes instituciones de oferta educativa pública y privada, garantizando un abanico diverso de opciones de formación superior.

Además, la propuesta incluye un espacio de entretenimiento pensado para el encuentro entre pares, con desafíos, concursos, dinámicas grupales, juegos y tecnología, que complementan la experiencia y la vuelven aún más cercana y participativa.