Hiroki registró miles de visitantes por día en Neuquén durante la Semana Santa

Hasta el portal de ingreso a la península se puede llegar con el bus turístico o el auto, luego sigue el senderismo a pie (foto Oscar Livera)

El paseo agreste Hiroki registró más de 4.000 personas por día durante el fin de semana largo de Semana Santa, según se informó hoy en la reunión de gabinete que transmitió por sus redes el intendente Mariano Gaido, con un detalle de las actividades y recorridas durante esta semana.

El secretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol, describió las actividades promocionadas para la península de Hiroki y destacó que lograron una afluencia masiva de público. Una de las atracciones fue la mega paella preparadas por chefs convocados para el evento.

El paseo agreste fue visitado por turistas de fin de semana y también por vecinos de la ciudad que aprovechron el bus turístico o el buen tiempo del otoño para conocer.

Los hoteles de la ciudad registraron un 60% de ocupación, dijo Cayol. Se espera que la convocatoria del campeonato argentino de Motocross para el próximo fin de semana, supere esa cifra, en función de las reservas.

La mayor afluencia de turistas y visitantes se notó en la demanda del bus turístico y en la cifra inusual de espera de pasajeros por cada vuelta de visitas. Las encuestas de entre los pasajeros, dieron un 30 por ciento de personas de distintos barrios de la ciudad y un 70 por ciento de turistas a las diferentes excursiones, mayormente de localidades cercanas de Río Negro, del interior de la provincia y de Buenos Aires.

Mientras que el promedio hasta ahora de los fines de semana largo para la península de Hiroki era de unas 900 personas, la asistencia del públicosuperó los 4.000 por día, de acuerdo al conteo de la municipalidad, una cifra muy alta. «Algunos entraron a la reserva y otros se quedaron en las actividades que habíamos organizado en el edificio y alrededores», destacó Cayol.

En hoteles y restaurantes la comuna deja encuestas para conocer los gustos de los visitantes, las ciudades de las que vienen e inclusive, si son son parte de los residentes capitalinos que buscan una escapada diferente para el fin de semana largo.

Según los registros, el 50 por ciento de los senderistas en Hiroki son de localidades de afuera y la otra mitad, de vecinos de la ciudad. Un porcentaje importante, corresponde a residentes capitalinos que reciben visitas de familiares y realizan el paseo en conjunto.

La demanda del bus turístico se notó este fin de semana largo en diferentes excursiones (foto Oscar Livera)

El nuevo estacionamiento no dio abasto para recibir los vehículos y muchos conductores optaron por estacionar en los sectores no urbanizados de la costa, según se pudo observar ante los espacios desbordados de estacionamiento en el área de la península.

Otros temas que adelantó Gaido en su posteo de redes fue el buen funcionamiento de los desvíos en el Acceso Norte, el inicio de obras de gas en los barrios regularizados en inmediaciones de la avenida Casimiro Gómez y la marcha de algunas obras de asfalto, como parte del plan de 3.000 cuadras previsto para este año.