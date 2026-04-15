Río Negro creó un programa de orientación vocacional gratuito para estudiantes

Los alumnos que cursan el último año del secundario en todas sus modalidades muchas veces llegan a esta instancia sin definiciones respecto de qué hacer en el futuro, por eso desde el ministerio de Educación se creó un innovador programa de orientación vocacional gratuito que tiene como base un universo de más de 10.000 estudiantes de Río Negro.

Proyectar Futuro, es el programa del ministerio de Educación de Río Negro que tiene abiertas las inscripciones por un corto plazo, hasta el 19 de abril, para que los estudiantes se anoten para recibir un acompañamiento de cara a definir sus intereses educativos o laborales.

La propuesta busca que los jóvenes puedan “reconocer sus intereses, habilidades e inquietudes” con el acompañamiento de profesionales psicopedagogos y psicólogos que formarán parte del programa.

Habitualmente acceden a la orientación vocacional quienes pueden afrontar el costo de ese acompañamiento pedagógico, pero este año desde el Ministerio se entendió que era una “demanda” y “existía una necesidad de ofrecer este tipo de herramientas porque muchas veces en el último año de secundario los alumnos están desorientados respecto de qué hacer cuando terminen el colegio”, señaló a RÍO NEGRO Aurelia Sosa, subsecretaria de Innovación y Planeamiento Educativo.

Sosa explicó que las inscripciones están abiertas para los estudiantes del último año de secundaria ya sea que cursen en escuelas públicas o privadas, en ESRN, Escuela para Jóvenes y Técnicas, sin ninguna otra exigencia que certificar su condición de alumno.

Según la cantidad de interesados se terminará de definir la implementación, pero se sabe que serán 13 encuentros virtuales y el último presencial, en un plazo de cuatro meses.

“Tenemos muchas expectativas, es una propuesta interesante para los estudiantes”, dijo la funcionaria quien aclaró que los alumnos deben contar con internet y una computadora para seguir la plataforma, pero no será excluyente porque en caso de no tener estas herramientas se buscará la coordinación de que puedan cumplir con los encuentros a través de los Consejos Escolares.

Junto a la inscripción de alumnos, en el sitio web oficial del ministerio de Educación, también se habilitó el registro de profesionales psicopedagogos y psicólogos que quieran participar del programa.