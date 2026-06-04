Facundo Pereyra y Diego Manfio lanzaron Fundación «Gractitud»: una ONG con auditoría internacional y trabajo 100% voluntario

La solidaridad suele aparecer con fuerza en los momentos más difíciles, pero sostenerla en el tiempo requiere organización, compromiso y confianza. Con esa premisa, el médico Facundo Pereyra y el ingeniero Diego Manfio anunciaron la creación de Fundación GRACTITUD, una organización que buscará convertirse en un canal para amplificar las acciones solidarias en todo el país.

La nueva ONG tendrá alcance nacional y trabajará a través de una red de voluntarios, con foco en la asistencia alimentaria, la respuesta ante emergencias y el desarrollo de proyectos comunitarios en distintas regiones de Argentina.

Qué significa GRACTITUD

El nombre de la fundación surge de la unión de dos conceptos: gratitud y acción.

Según explicaron sus impulsores, la iniciativa busca transformar el agradecimiento en hechos concretos. La propuesta apunta a que la gratitud deje de ser solamente una emoción o una expresión verbal para convertirse en una herramienta capaz de generar cambios reales en las comunidades más vulnerables.

La organización plantea que ayudar no debe limitarse a donar aquello que sobra, sino que implica involucrarse activamente en la construcción de soluciones para quienes más lo necesitan.

Los cuatro ejes de trabajo de Fundación GRACTITUD

La fundación comenzará sus actividades a través de cuatro programas principales.

Banco de Alimentos Federal

La propuesta contempla la articulación con productores, industrias y cadenas de distribución para recuperar alimentos aptos para el consumo y destinarlos a comedores y organizaciones comunitarias.

El objetivo es reducir el desperdicio y contribuir a combatir la inseguridad alimentaria en distintos puntos del país.

Red de Donaciones Estructurada

La fundación desarrollará un sistema para recibir, clasificar y distribuir ropa, calzado, insumos médicos y elementos de primera necesidad.

Según indicaron, el mecanismo buscará garantizar que las donaciones lleguen directamente a quienes las necesitan.

Comité de Emergencias y Catástrofes

Otro de los pilares será la conformación de un equipo preparado para actuar ante inundaciones, incendios, crisis climáticas y otras situaciones de emergencia.

La intención es brindar asistencia rápida y coordinar la llegada de ayuda humanitaria en los territorios afectados.

Desarrollo de Proyectos Locales

Aunque la administración será centralizada, las acciones tendrán un enfoque federal.

La fundación prevé trabajar en localidades y parajes donde muchas veces la asistencia tarda en llegar, impulsando iniciativas adaptadas a las necesidades de cada comunidad.

Un modelo basado en la transparencia

Uno de los aspectos que sus fundadores destacaron durante la presentación es el esquema de funcionamiento de la organización.

Según explicaron, ninguna persona que forme parte de la fundación percibirá salarios ni honorarios, ya que todas las tareas serán realizadas de manera voluntaria.

De esta forma, sostienen, cada recurso recibido podrá destinarse directamente a las acciones solidarias y proyectos en territorio.

Auditoría internacional para garantizar el control de los recursos

La organización también informó que contará con una auditoría externa realizada por una firma internacional especializada en servicios contables y de control.

La empresa participará de manera voluntaria y tendrá a su cargo la revisión de balances, movimientos de fondos y procesos administrativos, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los recursos y brindar acceso público a la información.

«El objetivo que nos desvela es ser un amplificador de la solidaridad argentina. El argentino es solidario por naturaleza, pero a veces le falta confianza en los canales. Nosotros venimos a ofrecer una administración transparente, con auditoría internacional, para hacer lo único que nos importa: ayudar, ayudar y ayudar», señalaron Pereyra y Manfio.

Convocan a voluntarios de todo el país

Junto con el lanzamiento oficial, Fundación GRACTITUD abrió una convocatoria nacional para sumar voluntarios.

La búsqueda incluye tanto personas interesadas en colaborar en tareas operativas como profesionales y especialistas de distintas áreas, entre ellas salud, logística, comunicación y sistemas.

Desde la organización indicaron que los canales de contacto y los requisitos para participar ya se encuentran disponibles a través de sus plataformas oficiales.