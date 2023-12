Falta de alquileres: cortes de servicios, desalojos y situaciones de violencia

Las pizarras de las inmobiliarias de Bariloche ya casi no exhiben ofertas de alquileres porque no hay propiedades en el mercado. Archivo

«Vivo en un lugar prestado, pero tengo plazo hasta el 30 de diciembre para dejarlo. No encuentro un lugar donde vivir pese a que podría pagar un alquiler«. Flavia Mariqueo, de la agrupación Inquilinos Bariloche, pidió la intervención del Concejo Municipal ante la problemática por la falta de alquileres en la ciudad.

Aseguró que la situación se agrava con la llegada de verano ya que muchos propietarios comenzaron a exigir la entrega de propiedades a los inquilinos a fin de volcarlas a los alquileres turísticos. Dijo también que abundan los casos de desalojo y las situaciones de violencia.

«A una chica que tiene dos criaturas le cortaron la luz, el gas y el agua. Hizo la denuncia. Sucede que la dueña de la casa quiere alquilarla para el turismo. Y no hay regulaciones de ningún tipo», insistió Mariqueo.

Natalia tiene dos hijas, de 20 años y 8 meses. Alquila una propiedad desde marzo, sin un contrato. De palabra, acordó con los dueños que desocuparía la vivienda en enero. «Unas semanas atrás, vinieron dos de los propietarios a decirme que tengo que desocupar en diciembre porque necesitaban la casa para la temporada. Como les recordé que tenía hasta enero, me cortaron la luz, el agua e internet. Y por si esto fuera poco, me dijeron que tenga cuidado en la calle, que mire bien para los costados«, relató la mujer que prefirió no dar a conocer su identidad por temor.

«Ayer -agregó- viene uno de los propietarios a recordarme que me quedaban cinco días. Que si no me iba, me iba a arrepentir. Estábamos en la vereda y me tiró el auto encima. Yo llevaba a la beba en el cochecito. Podría haber ocasionado un desastre. Fui a hacer la denuncia y pedí una órden de restricción», dijo.

Desde hace un año, Sofía Sobarzo alquila una casa en Chubut y Ruiz Moreno, a donde vive con su pareja y su beba. A partir de la muerte de la propietaria en agosto, su hijo se hizo cargo del contrato. «Primero nos dijo que nos iba a subir el alquiler. Después nos dijo que él se vendría a vivir acá y que nos daba dos meses para irnos. Tenemos contrato hasta el 2025 pero nos dice que el contrato no es válido«, contó angustiada la mujer.

«Amenazó con denunciarnos como usurpadores y no nos entrega el comprobante de las transferencias que le hacemos todos los meses. Tuvimos intención de buscar otro alquiler, pero lo cierto es que no hay», añadió.

Norberto dio cuenta del caso de su hija, que tiene dos hijos, de 2 y 13 años. «La quieren sacar de la casa que alquila. Recibió cartas documentos y hubo audiencias en las que parece que los inquilinos fuéramos delincuentes. Como no hubo acuerdo, le cortaron la calefacción y no tiene agua caliente. Ahora le cortaron la luz. Imaginate la situación con dos nenes. Le puede tocar a cualquiera», planteó el hombre.

Desde la agrupación de Inquilinos Bariloche, pidieron que se declare la emergencia habitacional y la implementación de medidas que pongan freno a los desalojos, como por ejemplo la diferenciación en el pago de tasas municipales para alquileres permanentes y turísticos.

«No hay viviendas. Lo poco que hay te lo alquilan por tres meses, sin contrato. Nos echan la culpa a los inquilinos que aceptamos esas reglas. Pero cuando no tenes dónde vivir, no te queda otra opción«, mencionó Mariqueo.

Aseguró que mucha gente busca alternativas como alquilar una casa rodante. «Pero la pones en un camping y te cobran 20 mil pesos por día, sumado al alquiler de la casa rodante. Desde la agrupación estamos pidiendo que el municipio pueda intervenir y hacer un convenio con un hostel, por ejemplo, para dar una solución urgente al inquilino que se queda en la calle. El estado debe responder», dijo.

Verónica de la Guarda, del área de Acción Social del gremio Uthgra, también se sumó al reclamo. «Son múltiples los casos de compañeros que no tienen a dónde vivir. En mi caso, un tío andaba deambulando sin encontrar alquiler y terminó viviendo con mi familia, pero necesita su lugar. Imaginate la búsqueda de una familia de tres o cuatro integrantes. Además, los precios se han disparado: un monoambiente que no está en condiciones te lo cobran 100 mil pesos«, señaló.