Faltan pediatras neurólogos en Roca: «Una bebé convulsiona dos veces al día y no tiene quien la atienda»

Un grupo de familias de Roca exige más pediatras neurólogos en el Hospital Francisco López Lima, ya que no hay guardias pediátricas nocturnas por más de doce horas, precisamente desde las 20 hasta las 7 de la mañana del día siguiente.

Piden neurólogos infantiles y guardias pediátricas. «Son muy pocos y no alcanzan a abastecer la demanda que hay», señalaron madres y padres de chiquitos afectados por la falta de atención.

«Hay una bebé que convulsiona dos veces al día y no tiene quien la atienda», contó Ariadna, una de las madres afectadas. En la actualidad hay una sola médica que se encarga de atender a cientos de pacientes.

«Nosotros no nos quejamos de la calidad humana que tienen los profesionales, porque son excelentes. Pero no alcanzan los pediatras que hay y encima no hay guardias pediatras. Vas con tu bebé y se te puede morir la criatura«, expresó Ariadna. Además, dijo que tendría que haber una guardia pediátrica nocturna, desde las 20 hasta las 8 y se cubrirían doce horas.

Marta tiene un hijo que debe realizar terapias con psicólogos, psicopedagogos y psiquiatras, pero según explicó, no hay psiquiatría infantil. Es por ello que la madre debe pagar el tratamiento. «No hay dinero que alcance. No salen $2.000, son muy caras. Son muchas terapias y no hay profesionales», apuntó.

«Más de una vez hemos ido de noche y no hay pediatras. Tenemos chicos que convulsionan, son las 3 y tienen fiebre o están con broncoespasmos», manifestó preocupada la mujer y agregó: «Es muy difícil, necesitamos ayuda».

El hospital Francisco López Lima es nivel 6, es decir, de alta complejidad y se atienden personas de toda la provincia. «Es un desborde, los profesionales ya no saben qué hacer», contó Marta.

En el mostrador de la secretaría de neurología infantil, Alejandra, otra de las mamás, contó que había un cartel que decía: «No se aceptan más pacientes». «Yo tengo gemelas y las he atendido en el privado, pero es cara la consulta. Entonces, lamentablemente, las tengo que llegar al hospital. La realidad es que no me alcanza», manifestó.

Faltan pediatras y no hay turnos

Para pedir turnos deben esperar durante varias meses hasta «se los cancelaron». «No puede ser que estemos esperando cuatro o cinco meses y después te cancelen el turno. A mí me cancelaron dos porque la doctora estaba enferma, pero deberían tener a alguien que la reemplace».

El 31 de mayo llovió, contó que se empaparon y nadie les abrió el hall central.

Faltan pediatras y las guardias están saturadas

Las familias comentaron que la situación en el hospital es «difícil». «Hay veces que hay abuelos o adolescentes, esperando horas y horas para que nos atiendan», contaron.

«Yo entiendo que la guardia del hospital está saturada, que entran pacientes con accidentes, con ataques, con diversas y diferentes patologías, pero no puede ser que haya un solo médico atendiendo todo», señaló Marta.

Las madres, además, apuntaron que en el hospital no hay insumos y faltan medicamentos. «Esto tiene que cambiar. Los médicos atienden muy bien, pero necesitamos más atención. Por eso mismo es que justamente nos estamos uniendo entre todas las mamás y estamos acá luchando para que esto se termine», dijo una de las denunciantes.

«Lo único que pedimos es que el ministro de salud pública se ponga las pilas y haga las cosas que tiene que hacer, cumpla con sus obligaciones y, sobre todo, que no jueguen con la salud de los niños, porque ya estamos hablando de derechos vulnerados, derechos del niño, niños y adolescentes», señaló la afectada.

Faltan pediatras y lanzaron un petitorio

Las familias involucradas están juntando firmas para avanzar con la petición a través de la siguiente página (click acá), para exigir que haya más médicos pediatras.

La semana que viene será presentada a la Dirección del Hospital Francisco Lopez Lima y Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.