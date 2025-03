Faltante de vacunas en Neuquén: “Necesitamos que Nación las envíe”, aseguró el ministro de Salud

En Neuquén advierten que la faltante de vacunas es preocupante. El ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, contó a RÍO NEGRO RADIO que el gobierno nacional está obligado por ley a enviar vacunas. “Dicen que van a comprar, pero aún no lo hicieron. Ahora tenemos provisión, pero en 15 días veremos cómo nos va”, aseguró.

Araceli Gitlein, la directora de Inmunización de Neuquén, la semana pasada habló con Diario RÍO NEGRO. Su análisis de la situación fue explícito: “No estamos pudiendo dar respuestas porque no tenemos vacunas. Nación envió a principio de año pocas dosis de vacunas, que ya se agotaron y aún no hay reposición”. Y contó que por esa situación debieron priorizar a algunos pacientes sobre otros y que ya hay niños que no están recibiendo vacunas.

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, explicó que la Ley 27.491, de Control de enfermedades prevenibles por vacunación, es la que da marco a las obligaciones del Estado Nacional en la materia. “Esta normativa plantea que las vacunas son obligatorias, gratuitas y un bien social. Además, tiene un decreto reglamentario donde dice que el Estado Nacional es quien se hace cargo de la compra y distribución de las de las vacunas que están dentro del calendario”, explicó.

El funcionario también aseguró que el gobierno nacional viene atrasando con los envíos de vacunas. “Esto nos pone en tensión. Hay casos que en 15 o 20 días ya nos estamos quedando sin vacunas. Y la situación es que la provincia no puede comprarlas justamente por la ley nacional (27.491) que establece que es el Estado nacional quien debe comprarlas y distribuirlas a las provincias. Lo que hoy nos pasa es que por más que queremos comprar no podemos porque el único que puede hacerlo es el Estado Nacional».

Qué respondió el gobierno nacional respecto al faltante de vacunas en Neuquén

Regueiro explicó además que la situación no es nueva. El año pasado sucedió con algunos medicamentos. “Desde el año pasado Nación no viene entregando varios medicamentos, pero en gran parte lo asumió la provincia”. Así sucedió con medicamentos para tratamientos oncológicos, de HIV, enfermedades de salud, sexual y reproductiva; de ILE e IVE, hormonización, etc. «Lo que pasa con las vacunas es que la provincia no las puede comprar. Si bien la decisión del gobernador es que la cobertura de salud, educación, seguridad es prioridad, con las vacunas estamos en un cuello de botella. Por más que intentemos comprar no podemos por ley nacional. Entendemos que no es prioritario desde el Estado nacional”.

Además, explicó que desde Neuquén se está analizando si se pueden comprar a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “pero la ley nacional lo impide. Nación dice que van seguir comprando, pero en los hechos estamos con faltantes”, y aclaró que en Neuquén ya no hay vacunas en el stock central, están todas distribuidas en los efectores. Por ahora tenemos provisión, en 15 días veremos a ver como como nos va”.

Según el ministro Regueiro desde Nación aseguran que comprarán las vacunas. “Pero en los hechos no sucede. Necesitamos que lleguen. Explícitamente dijeron que van a mandar vacunas, pero bueno, las necesitamos en el depósito central o en cada uno de los lugares de distribución, pero no las tenemos”.

Faltante de vacunas: una situación delicada en todo el país

Para el ministro de Salud de Neuquén hay distintas situaciones que se dan en las provincias del país y que se deben a la falta de vacunación. Por ejemplo: el brote de sarampión en Buenos Aires, en Chubut con “limite de las vacunas de BCG” y en Río Negro, el año pasado con algunos de sarampión.

“Todo se debe a la falta de vacunas”, explicó. Y sumó: “Es muy sabido, muy estudiado, que aunque las vacunas sean caras, son una inversión. Sanitariamente es una cuestión que beneficia a toda la comunidad. Quienes están vacunados terminan siendo una contención hacia los que no lo están, o a los que tienen más factores de riesgo. Por eso, la vacunación es un bien social, O sea, las vacunas dan igualdad«, cerró.