Familiares denuncian problemas edilicios en una escuela de Catriel: «Es un peligro para los niños y docentes»

Tras el receso por las vacaciones de invierno, los alumnos regresaron a las aulas y en Catriel denunciaron problemas edilicios en la escuela N°218. Junto a docentes, aseguraron que hace años el establecimiento presenta problemas en el edificio. En Cipolletti una escuela aún no comenzó las clases tras el receso invernal.

Según detallaron, hace unos años, los alumnos debieron mudarse al jardín N°43 ya que iban a realizar remodelaciones en el edificio de la escuela. Aunque con el paso del tiempo aseguraron que luego de los trabajos realizados por dos empresas, no hubo grandes mejoras en la institución educativa.

Tras el regreso a las aulas luego del receso invernal, se difundieron imágenes del estado en el que se encuentra la escuela N°218 ubicada en el barrio YPF. A partir de las lluvias registradas, el cielo raso del edificio se vio afectado y se desprendieron escombros, aseguraron que ya ha ocurrido anteriormente.

Denunciaron las condiciones edicilias de las escuela n°218 en Catriel. Foto: Gentileza.

Laura, referente de padres auto-convocados y parte de la cooperadora de la institución educativa dialogó con un medio local y explicó la situación.

“No sabemos porque no pusieron techo de chapa como pedíamos desde un principio, esta obra se pagó dos veces y los problemas siguen«, reclamó. Y detalló los problemas ocurridos con respecto a las empresas encargadas de la remodelación: «Una de las empresas cobró y ni siquiera terminó la obra y la otra claramente no lo hizo bien porque se filtra el agua cada vez que llueve, es un peligro para los niños y docentes”.

Además confirmó que ya se comunicaron con Educación para informar el problema, “nos comunicamos con Marcelo Bustos, Delegado de Educación local, quien tiene conocimiento de la situación, así que estamos a la espera de una respuesta«.

Aunque aseguró que «esta mañana ya uno de los cursos no pudo tener clases”.

En relación al pedido de la cooperadora, Laura detalló que comenzaron a solicitar firmas. «Para que nuestro pedido tome fuerza, el mismo refiere a que coloquen techo de chapa y terminar con esta problemática de una vez”, planteó.

Plantearon que es un riesgo para los estudiantes y docentes. Foto: Gentileza.

En Cipolletti una escuela no comenzó las clases tras las vacaciones de invierno

La escuela primaria N°248 confirmó que aún no han podido comenzar las clases luego del receso invernal ya que no finalizaron las obras en el establecimiento. Aseguraron que no fueron avisados sobre el desarrollo de los trabajos por lo que suspendieron las clases luego de asistir a las aulas este lunes

«Hemos tenido que suspender las clases por segundo día consecutivo, durante el turno mañana de este lunes, los alumnos se encontraron con personal de de mantenimiento haciendo trabajos en una de las aulas que tenia que ver con el recambio de piso«, describieron.

Explicaron que aún no hay una fecha estimada para el comienzo de clases en la escuela N°248: «En principio la suspensión sería iba ser la tarde de ayer y hoy para que el personal pueda concluir con las tareas, sin embargo no se escuchan ruidos de trabajos ni personal en la zona por lo que estimamos que se puede extender».

Además apuntaron contra el gobierno y criticaron la suspensión, «esto muestra una clara la falta de previsión y de planificación. Además de la mentira sistemática por parte del gobierno que anuncia obras que están concluidas y no lo están», reclamaron.