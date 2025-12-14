Murió un hombre de 37 años tras sufrir un vuelco en Ruta 69: fue cerca de Villa Manzano, qué se sabe

El domingo inició de manera trágica en el Alto Valle. En la zona de Villa Manzana, sobre Ruta 69, un hombre sufrió un vuelco y murió. Tenía 37 años. Habría salido despedido del vehículo.

El trágico accidente ocurrió esta madrugada sobre la Ruta 69 en cercanías a uno de los accesos a Villa Manzano. Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que en primera instancia se encontró el vehículo volcado en la zona del canal.

Algunas horas más tarde, llegó al lugar una mujer manifestando que su pareja, un hombre de 37 años, circulaba en ese vehículo. «En el lugar se realizó rastrillaje con familiares, bomberos y personal policial sin dar con el sujeto», indicaron.

Sin embargo, horas más tarde hallaron el cuerpo sin vida a unos 50 metros del lugar del accidente, del otro lado del canal. Todo indicaría que salió despedido del auto.