Felipe y su lucha por una carrera de investigador en Conicet: un logro que se concreta lejos del país

A Felipe Navarro Nicoletti lo atraviesa un legado de familia y la ciencia corre por sus venas. Es comunicador e hijo de reconocidos historiadores de Río Negro y Neuquén a quienes les tocó vivir los vaivenes de la política en ciencia nacional. Hoy la historia se recicla y nuevos contextos le impiden ejercer su vocación, como le pasó a su padre en la década del 90.

Este es un caso testigo de los tantos que esperan el ingreso a la carrera de investigador en Conicet. Felipe es un joven profesional de las Ciencias de la Comunicación de 35 años nacido en la ciudad de Neuquén y graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). “Me recibí en el año 2015 con uno de los mejores promedios y un diploma de honor”, contó a Diario RÍO NEGRO.

Apenas recibido, descubrió que la investigación era su norte. Así, consiguió una beca doctoral y se dedicó a un proyecto de investigación sobre movimientos culturales en Patagonia Norte durante tres años, en Bariloche. Ingresó a Conicet al ganar una beca de finalización de doctorado.

En Bariloche, estudió el rol sociopolítico y comunicacional de las radios comunitarias, populares y alternativas. Luego, dio otro gran paso con una beca postdoctoral. La Universidad de Cádiz en España fue clave para su proyecto de comunicación digital y medios populares.

La investigación es lo suyo. En 2022 se postuló para la carrera de investigación científica en Conicet, no pudo ser y volvió a intentarlo en 2023.

“Históricamente, cuando uno se presentaba a la carrera de investigación teniendo beca, Conicet le prorrogaba la beca para no cortar los procesos de investigación. Asume el gobierno de Javier Milei y lo que sucede es que esas becas se cortan. Más de 800 trayectorias y entre ellas la mía. Me quedé sin becas, sin posibilidad de investigar”, recordó.

Luego de nueve años en el organismo, hace algunos días supo que su tan anhelado deseo se haría realidad: quedó seleccionado para ingresar a la carrera para la que había concursado en 2023.

Ahora el neuquino es uno de los elegidos para la Comisión de Proyectos Especiales, específicamente la Subcomisión de Derechos Humanos y Derechos Humanos y Democracia. “El proyecto de investigación con el cual salí seleccionado tiene que ver con rescatar la historia, las prácticas y la interacción de la comunidad con la Radio Nacional Bariloche”, contó Felipe.

La noticia se celebró, pero con un sabor amargo: los resultados que tanto esperó se publicaron dos años después y él ya no está en Argentina. Emigró porque no podía sostenerse económicamente con su pareja en Bariloche, también investigadora de Conicet. No llegaban a fin de mes, con la docencia apenas pagaban el alquiler. Por eso, decidieron probar suerte en España en busca de nuevos horizontes y un poco de estabilidad. Ambos tienen ciudadanía europea.

Ahora Felipe da clases de manera remota en la Universidad Champagnate (Mendoza), Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Querétaro (México), desde España. Trabaja en atención al cliente en una empresa y hace consultorías privadas, pero no pudo volver a la investigación.

A pesar del logro, hoy sigue siendo una incógnita cuándo se concretaría el alta definitiva y la de otros cientos de profesionales que -en una larga fila– esperan el presupuesto para poder ejercer la investigación en diversos campos.

“El sistema estaba frenado, el gobierno no apostaba a la ciencia sino al contrario, desfinanció todo tipo de actividad científica que pudo, con un ataque a las ciencias sociales muchísimo más feroz”. Felipe Navarro Nicoletti, comunicador ex becario de Conicet.

Conicet: una historia que se repite

Su madre, María Andrea Nicoletti, es investigadora principal de Conicet en la Universidad Nacional de Río Negro. Y su padre, Pedro Navarro Floria, toda la vida se dedicó a investigar hasta 2010 que falleció. Ellos fueron parte de las primeras “camadas” de becarios postdoctorales del Conicet a finales de la década del 80.

“A mi papá le pasó algo parecido, en los 90 cerraron los ingresos a la carrera de investigador y estuvo dos años sin trabajo en la academia, tuvo que dar clases”, rememoró Felipe.

“Conozco muchos casos que tuvieron que emigrar, muchos de ciencias exactas que consiguieron becas afuera donde pudieron seguir sus investigaciones, otros que están haciendo estancias doctorales o postdoctorales en otras instituciones afuera”, opinó el joven investigador.

Intensa trayectoria en Conicet: dejó huellas en las radios

Con 35 años, Felipe formó parte de más de 13 proyectos de investigación en Neuquén, Río Negro y Mendoza, en las Universidades Nacionales de Comahue, de Río Negro, de Cuyo y Córdoba. Integró proyectos binacionales con Chile y México.

Escribió más de 30 artículos en revistas de impacto, libros y congresos en Latinoamérica. Además, participó en proyectos de extensión. Trabajó con Radio Nacional Bariloche en su 80 aniversario.

Fue coordinador del nodo de Patagonia, en la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos (Raicced) que se formó en 2021 con María Soledad Segura y Pablo Schleifer.

A esto se suma una tarea poco cuantificable en números: el trabajo que llevó adelante con radios comunitarias, populares y alternativas con “un enfoque de derechos; el derecho a la comunicación, a una comunicación más libre, sin restricciones”, expresó.

En lo profundo, es la batalla por el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, con la posibilidad de generar participación ciudadana en en los medios de comunicación.

Ingresos congelados a Conicet

Los ingresos de la carrera de investigador en Conicet están frenados desde la convocatoria 2022, según informaron a Diario RÍO NEGRO desde el Colectivo de Ingresantes Conicet 2022.

El organismo nacional de Ciencia y Técnica tiene paralizadas alrededor de 850 altas de investigadores con concursos aprobados en 2022 (57 de Patagonia) y otras 400 de 2023, de 23 jurisdicciones del país.

Son un total de 1.250 profesionales afectados a nivel nacional, según las cifras del relevamiento interno del colectivo. Todos ellos habían atravesado y aprobado un riguroso proceso de evaluación. Todos ellos quedaron en situación de vulnerabilidad laboral y económica, y tuvieron que buscar nuevas vías de sustento.

El congelamiento de los ingresos y la suspensión del financiamiento a los proyectos de investigación se fundamentan en “una cuestión presupuestaria” luego del cambio de gestión en diciembre 2023.