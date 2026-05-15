Weretilneck reunió al Gabinete y se insistió en el «control del gasto» estatal

La reunión se realizó en la Residencia y se extendió por cuatro horas. Foto: Pablo Leguizamón.

Este jueves, el gobernador Alberto Weretilneck reunió a su gabinete, enfocados en «el control del gasto, la continuidad de la obra pública» y la presencia territorial.

La gacetilla gubernamental destacó el abordaje de los niveles de erogaciones de los ministerios, «buscando fortalecer la administración eficiente de los recursos públicos en un contexto financiero complejo».

El encuentro se extendió por cuatro horas y contó con la presencia de los miembros del Gabinete, salvo el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy y, por eso, participó el secretario Lucio Reinoso.

Asistieron, además, el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, y los secretarios María Julia Mosquera (Legal y Técnico) y Gustavo Glave (Medios).

El ministro Gabriel Sánchez insistió en la reunión gubernamental con la precariedad de los recursos públicos. Foto: Pablo Leguizamón.

Inicialmente, el análisis se concentró en «las cuentas públicas y la necesidad de reforzar el control del gasto en todas las áreas del Ejecutivo» y el sostenimiento de «una administración eficiente”.

El desarrollo de las paritarias estatales y los vínculos con los gremios también constituyeron puntos de la reunión gubernamental.

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, contó de la evaluación del Programa Cerca, que apunta a «fortalecer la presencia del Estado en distintas localidades» y facilitar el «acceso a trámites y servicios».

“El objetivo es resolver problemáticas concretas y mejorar su calidad de vida”, remarcó el funcionario.

También se repasaron los «avances del plan de obra pública, con especial foco en proyectos financiados por organismos internacionales y en la construcción de hospitales».

Mencionó la firma del contrato para «el nuevo hospital de Darwin» y la próxima rúbrica para la construcción del de Dina Huapi, con «el inicio de trabajos en Barda del Medio y Sierra Colorada».