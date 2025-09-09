Feria del Libro 2025 en Neuquén: conocé la programación completa y la lista de escritores invitados
Más de 100 actividades, charlas y talleres con autores de todo el país e invitados internacionales.
La cuenta regresiva terminó: la Feria Internacional del Libro 2025 llega a Neuquén capital este viernes 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21, con una propuesta cultural que promete conquistar a grandes y chicos.
El evento se realizará en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes, Parque Central (Mitre y Santa Cruz), y este año contará con un crecimiento significativo en la cantidad de stands, pasando de 70 a 120, así como con 113 actividades entre charlas, talleres y espectáculos.
Según informaron desde la organización, las presentaciones de autores destacados son libres y gratuitas, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar.
La Feria reunirá a autores de 10 provincias argentinas y representantes de 40 ciudades, además de invitados internacionales provenientes de Colombia y Chile.
Feria del libro 2025 en Neuquén: autores confirmados y cronograma destacado
Entre los invitados más esperados, el municipio de Neuquén confirmó:
- Claudia Piñeiro, presentando La muerte ajena el miércoles 17 a las 20.
- Eduardo Sacheri, con su nueva obra Demasiado Lejos, el viernes 19 a las 20.
- Felipe Pigna, con su primera incursión en la ficción histórica, Conspiración en Londres, el sábado 20 a las 20.
Otros autores destacados que participarán son:
- Luciano Lutereau.
- Verónica Boix.
- Luciano Saracino.
- Adela Basch.
- Mar Petryk.
- Cecilia Bona.
- Luis Pescetti.
- Patricio Zunini.
- Patricia Suárez.
- Florencia Canale.
- Guillermo Barrantes.
Una feria para todos
Con más de 120 stands y una variada programación, la Feria del Libro 2025 promete ser un punto de encuentro cultural para amantes de la lectura de todas las edades. Talleres, charlas y espectáculos forman parte de un cronograma que combina la literatura local, nacional e internacional, consolidando a Neuquén como un epicentro cultural en la región.
