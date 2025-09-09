ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Feria del Libro 2025 en Neuquén: conocé la programación completa y la lista de escritores invitados

Más de 100 actividades, charlas y talleres con autores de todo el país e invitados internacionales.

Redacción

Por Redacción

Entrada libre y gratuita para todas las presentaciones de autores confirmados.

Entrada libre y gratuita para todas las presentaciones de autores confirmados.

La cuenta regresiva terminó: la Feria Internacional del Libro 2025 llega a Neuquén capital este viernes 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21, con una propuesta cultural que promete conquistar a grandes y chicos.

El evento se realizará en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes, Parque Central (Mitre y Santa Cruz), y este año contará con un crecimiento significativo en la cantidad de stands, pasando de 70 a 120, así como con 113 actividades entre charlas, talleres y espectáculos.

Según informaron desde la organización, las presentaciones de autores destacados son libres y gratuitas, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar.

La Feria reunirá a autores de 10 provincias argentinas y representantes de 40 ciudades, además de invitados internacionales provenientes de Colombia y Chile.

Feria del libro 2025 en Neuquén: autores confirmados y cronograma destacado

Entre los invitados más esperados, el municipio de Neuquén confirmó:

  • Claudia Piñeiro, presentando La muerte ajena el miércoles 17 a las 20.
  • Eduardo Sacheri, con su nueva obra Demasiado Lejos, el viernes 19 a las 20.
  • Felipe Pigna, con su primera incursión en la ficción histórica, Conspiración en Londres, el sábado 20 a las 20.

Otros autores destacados que participarán son:

  • Luciano Lutereau.
  • Verónica Boix.
  • Luciano Saracino.
  • Adela Basch.
  • Mar Petryk.
  • Cecilia Bona.
  • Luis Pescetti.
  • Patricio Zunini.
  • Patricia Suárez.
  • Florencia Canale.
  • Guillermo Barrantes.

Una feria para todos

Con más de 120 stands y una variada programación, la Feria del Libro 2025 promete ser un punto de encuentro cultural para amantes de la lectura de todas las edades. Talleres, charlas y espectáculos forman parte de un cronograma que combina la literatura local, nacional e internacional, consolidando a Neuquén como un epicentro cultural en la región.


Temas

Feria del Libro de Neuquén

Neuquén

La cuenta regresiva terminó: la Feria Internacional del Libro 2025 llega a Neuquén capital este viernes 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21, con una propuesta cultural que promete conquistar a grandes y chicos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios