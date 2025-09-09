Feria del Libro 2025 en Neuquén: conocé la programación completa y la lista de escritores invitados

Entrada libre y gratuita para todas las presentaciones de autores confirmados.

La cuenta regresiva terminó: la Feria Internacional del Libro 2025 llega a Neuquén capital este viernes 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21, con una propuesta cultural que promete conquistar a grandes y chicos.

El evento se realizará en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes, Parque Central (Mitre y Santa Cruz), y este año contará con un crecimiento significativo en la cantidad de stands, pasando de 70 a 120, así como con 113 actividades entre charlas, talleres y espectáculos.

Según informaron desde la organización, las presentaciones de autores destacados son libres y gratuitas, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar.

La Feria reunirá a autores de 10 provincias argentinas y representantes de 40 ciudades, además de invitados internacionales provenientes de Colombia y Chile.

Feria del libro 2025 en Neuquén: autores confirmados y cronograma destacado

Entre los invitados más esperados, el municipio de Neuquén confirmó:

Claudia Piñeiro, presentando La muerte ajena el miércoles 17 a las 20.

Eduardo Sacheri, con su nueva obra Demasiado Lejos, el viernes 19 a las 20.

Felipe Pigna, con su primera incursión en la ficción histórica, Conspiración en Londres, el sábado 20 a las 20.

Otros autores destacados que participarán son:

Luciano Lutereau.

Verónica Boix.

Luciano Saracino.

Adela Basch.

Mar Petryk.

Cecilia Bona.

Luis Pescetti.

Patricio Zunini.

Patricia Suárez.

Florencia Canale.

Guillermo Barrantes.

Una feria para todos

Con más de 120 stands y una variada programación, la Feria del Libro 2025 promete ser un punto de encuentro cultural para amantes de la lectura de todas las edades. Talleres, charlas y espectáculos forman parte de un cronograma que combina la literatura local, nacional e internacional, consolidando a Neuquén como un epicentro cultural en la región.