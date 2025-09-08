Feria del Libro 2025 en Neuquén: cuándo es, dónde y los detalles de las charlas de autores destacados

Neuquén se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del año: la Feria Internacional del Libro 2025. Por eso, Diario RÍO NEGRO te cuenta todo lo que necesitas para no perderte ningún detalle: cuándo es, dónde se hace y quiénes son los autores destacados que brindarán charlas.

Según detallaron desde el municipio de Neuquén, la Feria Internacional del Libro 2025 se desarrollará a partir de este viernes 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21.

Dónde es la Feria del Libro 2025 en Neuquén a partir de este fin de semana

La Feria Internacional del Libro Neuquén 2025 Marcelo Martin Berbel, se realizará en el predio del Museo Nacional Bellas Artes, Parque Central (Mitre y Santa Cruz).

Y según detallaron, los horarios serán:

Martes a viernes: 9.00 a 12.00 y 16.00 a 22.00

Sábado y domingo: 14.00 a 22.00

¿Hay que sacar entradas?: los detalles para ingresar a la Feria del Libro 2025 en Neuquén

Desde la organización indicaron que para presentaciones de autores destacados la entrada es libre y gratuita.

«Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Te sugerimos que vayas con tiempo para asegurarte un lugar», explicaron.

Día a día, las charlas que brindarán los autores destacados en la Feria del Libro 2025 en Neuquén

Desde el municipio de Neuquén confirmaorn el siguiente cronograma:

Claudia Piñeiro , quien presentará La muerte ajena el miércoles 17 a las 20 hs.

, quien presentará La muerte ajena el miércoles 17 a las 20 hs. Eduardo Sacheri, famoso por sus novelas emotivas, será uno de los oradores del viernes 19 a las 20 hs, con su nueva obra Demasiado Lejos.

famoso por sus novelas emotivas, será uno de los oradores del viernes 19 a las 20 hs, con su nueva obra Demasiado Lejos. Felipe Pigna, con su primera incursión en la ficción histórica, presentará Conspiración en Londres el sábado 20 a las 20 hs.

con su primera incursión en la ficción histórica, presentará Conspiración en Londres el sábado 20 a las 20 hs. Tamara Tenenbaum, con su nueva novela El día más largo del mundo, estará el domingo 14 a las 20 hs

Este año, el número de stands creció de 70 a 120, y se lleva adelante una programación cultural potente: 113 propuestas entre charlas, talleres y espectáculos, con la participación de destacados representantes de 40 ciudades argentinas y autores de 10 provincias, además de invitados internacionales de Colombia y Chile.