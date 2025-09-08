Feria del Libro 2025 en Neuquén: cuándo es, dónde y los detalles de las charlas de autores destacados
La Feria del Libro en Neuquén está a solo un paso de distancia. Te contamos acá todo lo que necesitas saber.
Neuquén se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del año: la Feria Internacional del Libro 2025. Por eso, Diario RÍO NEGRO te cuenta todo lo que necesitas para no perderte ningún detalle: cuándo es, dónde se hace y quiénes son los autores destacados que brindarán charlas.
Según detallaron desde el municipio de Neuquén, la Feria Internacional del Libro 2025 se desarrollará a partir de este viernes 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21.
Dónde es la Feria del Libro 2025 en Neuquén a partir de este fin de semana
La Feria Internacional del Libro Neuquén 2025 Marcelo Martin Berbel, se realizará en el predio del Museo Nacional Bellas Artes, Parque Central (Mitre y Santa Cruz).
Y según detallaron, los horarios serán:
- Martes a viernes: 9.00 a 12.00 y 16.00 a 22.00
- Sábado y domingo: 14.00 a 22.00
¿Hay que sacar entradas?: los detalles para ingresar a la Feria del Libro 2025 en Neuquén
Desde la organización indicaron que para presentaciones de autores destacados la entrada es libre y gratuita.
«Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Te sugerimos que vayas con tiempo para asegurarte un lugar», explicaron.
Día a día, las charlas que brindarán los autores destacados en la Feria del Libro 2025 en Neuquén
Desde el municipio de Neuquén confirmaorn el siguiente cronograma:
- Claudia Piñeiro, quien presentará La muerte ajena el miércoles 17 a las 20 hs.
- Eduardo Sacheri, famoso por sus novelas emotivas, será uno de los oradores del viernes 19 a las 20 hs, con su nueva obra Demasiado Lejos.
- Felipe Pigna, con su primera incursión en la ficción histórica, presentará Conspiración en Londres el sábado 20 a las 20 hs.
- Tamara Tenenbaum, con su nueva novela El día más largo del mundo, estará el domingo 14 a las 20 hs
Este año, el número de stands creció de 70 a 120, y se lleva adelante una programación cultural potente: 113 propuestas entre charlas, talleres y espectáculos, con la participación de destacados representantes de 40 ciudades argentinas y autores de 10 provincias, además de invitados internacionales de Colombia y Chile.
