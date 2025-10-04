Feria del Libro de Roca: de Rep al humor de Charo López y Ariel Lakerman, de Bercovich a Cecilia Ce

Del 8 al 12 de octubre, el Predio Ferial Municipal de General Roca (Cerro Tronador 260) se convertirá en un mapa de voces, libros, presentaciones y talleres. La séptima edición de la Feria Municipal del Libro quedará inaugurada el próximo 8, a alas 11, por la intendenta María Emilia Soria y la profesora Cecilia Boggio.



Con entrada libre y gratuita, la programación incluye a escritores, poetas y dibujantes como Miguel Rep, Darío Sztajnszrajber, los humoristas y actores Charo López y Adrián Lakerman, la sexóloga Cecilia Ce; la psicopedagoga Liliana González; el periodista Alejandro Bercovich; el escritor Juan Solá y Natalia Mazzei, entre otros.



La feria abrirá sus puertas el miércoles 8 y jueves 9 desde las 9:30 de la mañana hasta las 23, mientras que el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 lo hará de 10 a 23. En ese amplio margen horario, el auditorio principal -con capacidad para 250 personas- alojará más de 15 talleres, 19 presentaciones de libros y charlas magistrales.

Dos carpas-talleres funcionarán en paralelo con propuestas para todas las edades, como “Cacharrófonos” y “Creamos cuentos clásicos” “Creación de historietas” , “Crea tu propio libro de imágenes” y el esperado taller de ilustración con Miguel Rep.

El ciclo “Conversaciones”, que lleva más de 20 años activo bajo la curaduría de Chelo Candia, vuelve a ser columna vertebral de la feria.

También habrá torneo de ajedrez , taller de cosplay, espectáculos musicales con Metatambo, Simple Efecto, Ensambles del IUPA y Nueva Roma, y un patio con propuestas gastronómicas y recreativas.

De los stands y actividades participan instituciones educativas, bibliotecas populares, editoriales independientes y librerías locales. Estarán presentes el Fondo Editorial Municipal, Yzur, La Canoa de Papel, Sudestada, Nubífero, Cheuque, Ediciones Chubut y muchas más, junto a librerías como Roca, De La Fe, Cuentopía, Munduna y Remitente Patagonia.



En un presente que tensiona el papel y la pantalla, la feria se ofrece como espacio de exploración. El miércoles, por ejemplo, a las 17:30, en el Auditorio, la Asociación Conciencia dará el curso “Cuidado de las infancias en Internet”, para brindar información, reflexión y planes de acción a roles fundamentales de la ciudad (equipo de gobierno, docentes, entre otros) alrededor del tema. Y el sábado 11, antes de presentar el libro que escribió junto a Martín Caparrós, el dibujante Miguel Rep, dará un taller abierto a todo público para aprender a hacer caricaturas.

Serán cinco días para disfrutar, aprender, pensar, escuchar y acercarse a la literatura.