Inició la Feria del Libro 2025 en Roca: lectura, cultura y sorpresas, lo que no podés perderte este miércoles

Finalmente llegó el día en que la Feria del Libro 2025 abre sus puertas en Roca. La séptima edición de uno de los eventos más esperados del año comienza este miércoles 8 de octubre con una agenda llena de actividades que no te podes perder. Mirá el detalle.

La Feria del Libro 2025 empieza este miércoles y se extenderá hasta el 12 de octubre. Todos los vecinos y vecinas de Roca, o de otras ciudades, podrán acercarse al Predio Ferial Municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260 para disfrutar de todas las actividades y los stand dispuestos en el lugar.

Desde la organización resaltaron que la Feria del Libro 2025, como es usual, será con entrada libre y gratuita. Recuerden que este 8 de octubre las puertas estarán abiertas desde las 11 y hasta las 23.

Actividades confirmadas para este miércoles 8

Según el cronograma compartido por el municipio de Roca, este miércoles se esperan las siguientes actividades:

17:30 – Asociación Conciencia

14 a 16.30- Juan Solá

20- Cecilia Ce

Además se podrá disfrutar de exposiciones, presentaciones, charlas, talleres y otras actividades. «Todas las actividades son de acceso libre hasta colmar sala, a excepción de aquellas destinadas a Instituciones Educativas que requieren inscripción previa», recordaron desde la organización.

Cronograma de actividades con cupos limitados:

14 A 15:30. AULA TALLER 1: Taller «Un cielo de palabras» a cargo de María de los Ángeles Alarcón y Anna Isabella Vega. Destinado a Jardín de infantes (4 y 5 años).

14 A 16 HS – AULA TALLER 2: Taller «Cianotipia» a cargo de Bianca Pacheco. Destinado a Escuelas secundarias (13 a 18 años).

17:30 HS – AULA TALLER 1: Presentación “Un viaje por las rutas neuquinas” de Rodrigo Díaz.

17:30 HS – AULA TALLER 2: Presentación “SanArte” de Mauricio Domínguez.