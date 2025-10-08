Vuelve la feria más grande de Neuquén al Jaime de Nevares: se suma el gran Confluencia de Sabores, los horarios

El tan querido parque Jaime de Nevares volverá a ser el punto de encuentro de dos eventos mega convocantes en la ciudad: Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores. La feria más grande de Neuquén se suma al gran Confluencia para vivir dos días de mucho disfruto. Te contamos todo lo que necesitas saber.

Este viernes 10 y sábado 11 se llevará adelante este evento que reúne cientos de emprendedores y miles de visitantes de toda la región. El encuentro empezará a las 17 y se extenderá hasta las 23.

Según detallaron desde el municipio, habrá más de 30 foodtrucks y 170 stand de emprendedores locales. Se suman también un escenario 360°, espectaculos infantiles, música en vivo, actividades deportivas y juegos inflables.

También habrá una estación de bienestar que incluirá:

Prevención de cáncer de mama

Vacunatorio movil

Testeo de VIH y sífilies

Demostraciones de RCP

Consejería de hábitos saludables.

Dónde será la feria más grande de Neuquén y cuáles son los colectivos que llegan hasta ahí

El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

Alrededor del predio hay siete paradas de colectivo. Estas son Las línea que te dejan en inmediaciones del parque:

Por calle Entre Ríos:

Línea 4 : conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva.

: conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva. Línea 7 : conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur.

: conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur. Línea 10 : conecta Hibepa y Area Centro Sur.

: conecta Hibepa y Area Centro Sur. Línea 11 : conecta Gran Neuquén y Area Centro Este

: conecta Gran Neuquén y Area Centro Este Línea 27 : conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur.

: conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur. Línea 28: conecta Sapere y Valentina Rorte Rural.

Por calle Alderete:

Línea 5 : conecta Hibepa y Confluencia Rural.

: conecta Hibepa y Confluencia Rural. Línea 12 : conecta Los Hornos y Mariano Moreno.

: conecta Los Hornos y Mariano Moreno. Línea 16 : conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More.

: conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More. Línea 25 : conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.

: conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.



Por calle Arturo Illia: