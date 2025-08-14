Feria, música, títeres y literatura en Roca: este sábado en la histórica estación de Stefenelli

Vecinos y artesanos se preparan para la Primera Feria del Andén, que este sábado llenará de arte y cultura la histórica estación de Stefenelli. Foto gentileza.

La histórica estación ferroviaria de Stefenelli volverá a convertirse en un punto de encuentro cultural este sábado 16 de agosto con la realización de la Primera Feria del Andén, organizada por la Biblioteca Popular Casa de Amigos.

Una tarde diferente en la Biblioteca Popular de Stefenelli

Desde las 15 y hasta las 18.30, el andén será escenario de una propuesta que reunirá artesanías, música, títeres y literatura, con entrada libre y gratuita.

Más de 30 artesanas y artesanos de la región exhibirán sus creaciones en madera, tela, tejido, papel y otros materiales, en una feria que busca visibilizar y valorar el trabajo manual.

“La propuesta es habitar el lugar, darle vida con actividades de la comunidad y para la comunidad”, señaló Gabriela Riquelme, integrante de la comisión directiva.

La jornada incluirá números artísticos y, a las 17.30, la presentación del libro Estación ’70, del maestro y periodista Alberto “Cacho” Cacopardo.

Stefenelli, «Pueblo Viejo»

La elección del espacio no es casual: Stefenelli es considerado “Pueblo Viejo” y su estación es una de las primeras de la Patagonia. “Queremos enfatizar los vínculos con el arte que tiene este sector de la ciudad, un barrio con mucha historia, y revalorizarlo como ámbito de encuentro”, destacó el artista y vecino Alejandro Casalini.

Desde la organización remarcan que se trata de una feria exclusivamente artesanal, sin reventa, y que la intención es consolidar un espacio de participación, reflexión y creación colectiva.

“Convocamos a los vecinos de General Roca a que se acerquen, recorran la feria y conozcan este lugar que forma parte de nuestra identidad”, concluyó Casalini.

Para más información, se puede contactar a Gabriela Riquelme (298 464-3033) o Alejandro Casalini (298 452-7656).